Los verificentros brindarán servicio de 8:00 a 15:00 horas durante diversas fechas por las celebraciones de fin de año

Centros de verificación vehicular operarán con horario especial por fiestas decembrinas

Por Gerardo Mayoral
Calendario de verificación vehicular: ¿Qué autos deben verificar antes de que termine 2025 en CDMX y Edomex? (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México informó que, con motivo de las celebraciones navideñas y de fin de año, los centros de verificación de emisiones vehiculares operarán con horario especial los días 24 y 31 de diciembre de 2025. En ambas fechas, el servicio se prestará de las 8:00 a las 15:00 horas.

La dependencia precisó que esta medida se aplica conforme a lo establecido en la normatividad vigente en materia de verificación vehicular, incluida la Ley Ambiental del Distrito Federal y su reglamento, así como el Manual para la Operación y Funcionamiento de los equipos y sistemas de verificación y el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Ante esta modificación temporal en el horario, la Sedema exhortó a los propietarios o poseedores legales de vehículos matriculados en la capital a tomar las previsiones necesarias para cumplir con el trámite de verificación antes de la suspensión de actividades durante el periodo referido.

