Darán pavo, espagueti y ensalada a los detenidos en el “Torito” en navidad

Pavo navideño Las personas que sean detenidas en el "Torito" comerán platillos navideños. (UNAM)

La Subsecretaría del Sistema Penitenciario alista el menú en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social “El Torito”, para las personas que sean detenidas el 24 y el 31 de diciembre por conducir bajo los efectos del alcohol.

Como ya es tradición, ante la llegada de las fiestas decembrinas, en la Nochebuena se ofrecerá espagueti a la crema con jamón y piña, mientras que el plato fuerte consistirá en pavo en salsa de mango con habanero, acompañado de papas con queso y crema.

omo postre se dará ensalada de manzana con crema, pasas y nuez; y de bebida el tradicional ponche con frutas de temporada.

Para la cena de fin de año, el menú consistirá en sopa de codito a la crema con salchichas y duraznos, pavo en salsa de arándanos con chipotle, acompañada de una ensalada de papa y zanahoria con crema y perejil, de igual manera ensalada de manzana como postre y ponche como bebida.

Del 12 al 21 de diciembre, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) adscrito al Programa Conduce Sin Alcohol, “Jornadas Decembrinas” realizó 169 mil 660 pruebas AlcoStop (ambiente interior del vehículo) y dos mil 42 pruebas de alcoholemia (aire espirado).

Y 648 conductores superaron el límite permitido y 640 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular.