Hoy No Circula lunes 22 de diciembre: restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Hoy No Circula | lunes 22 de diciembre (Rogelio Morales Ponce)

Arranca la penúltima semana de este fin de año. Las instituciones educativas ya están en periodo de vacaciones y así también algunos centros laborales, por lo que se espera que el tránsito baje de forma importante. De igual forma, las prohibiciones estarán aplicando con normalidad este lunes 22 de diciembre para autos y motocicletas con engomado color amarillo (placas terminadas en 3 y 4) que tengan holograma de verificación 1 o 2.

Vehículos Exentos del Hoy No circula, lunes 22 de diciembre

Los siguientes vehículos están exentos y podrán circular libremente:

Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.

Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.

Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.

Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), reportó una calidad de aire buena, por lo que no hay una contingencia activa y se mantienen las medidas regulares en la Ciudad de México y Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Las restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, de modo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo cuya circulación esté restringida el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,074.80 y hasta 3,112.20 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.