Metro CDMX: ¿A qué hora abre y cierra el 24 y 25 de diciembre?

En días festivos, el Metro de la CDMX acostumbra a comenzar sus operaciones horas más tarde lo que un día normal, justo por esto, los días 24 y 25 tendrán un horario especial de apertura y cierres por las fiestas decembrinas.
¿A qué hora abre y cierra el Metro?
El sistema de transporte colectivo informó este domingo que el miércoles 24 de diciembre el servicio del Metro se brindará de 5:00 a 23:00 horas; siendo la última salida de trenes a las 22:30 horas desde cada trminal de la red.
Por su parte, el jueves 25 de diciembre, se aplicará el horario correspondiente a día festivo, por lo que la operación iniciará a las 7:00 y finalizara a media noche.