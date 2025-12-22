Metro CDMX: ¿A qué hora abre y cierra el 24 y 25 de diciembre?

Línea 1 del Metro CDMX El Servicio de Transporte Colectivo Metro anuncia cambio de horario en el cierre de la Línea Rosa para la noche del miércoles 12 de noviembre, 2025. (Andrea Murcia Monsivais)

En días festivos, el Metro de la CDMX acostumbra a comenzar sus operaciones horas más tarde lo que un día normal, justo por esto, los días 24 y 25 tendrán un horario especial de apertura y cierres por las fiestas decembrinas.

¿A qué hora abre y cierra el Metro?

El sistema de transporte colectivo informó este domingo que el miércoles 24 de diciembre el servicio del Metro se brindará de 5:00 a 23:00 horas; siendo la última salida de trenes a las 22:30 horas desde cada trminal de la red.

Por su parte, el jueves 25 de diciembre, se aplicará el horario correspondiente a día festivo, por lo que la operación iniciará a las 7:00 y finalizara a media noche.