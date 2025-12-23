Cae “El Diez”, miembro de la “Unión Tepito” que se ocultaba en Ecatepec

Detenido José Luis Bravo Esquivel, alias "El Diez". (SSC)

Fue detenido José Luis Bravo Esquivel, alias “El Diez”, integrante de “La Unión Tepito”, dedicado al narcomenudeo, extorsión y homicidio.

Este sujeto cambió de domicilio al municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, para ocultarse de las autoridades.

“El Diez” tenía su zona de movilidad en el municipio mexiquense. Además, se encontraba relacionado con una carpeta de investigación iniciada en el año 2024.

Tras vigilancias en la Calle 8-A, en la colonia Jardines de Santa Clara, observaron a un hombre cuyas características físicas coincidían con las del “Diez”. De inmediato se acercaron y le hicieron saber de la orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa que hay en su contra.