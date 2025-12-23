Caen 3 ladrones que ofrecían falso vehículo en redes sociales en Iztapalapa

Detenidos Les aseguraron el dinero en efectivo robado al ciudadano. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la alcaldía Iztapalapa, a tres personas que le robaron dinero en efectivo a una persona que realizaría la compra de un vehículo.

Los agentes se encontraban en las calles Río Santiago y la Carretera a Santiago, del Pueblo de Santiago Tepalcatlapan, en la alcaldía Xochimilco, por lo que de inmediato se trasladaron al sitio cuando fueron alertados del asalto a la víctima.

El asaltado refirió que iba a realizar la compra de un vehículo, el cual vio anunciado por redes sociales y tras acudir al lugar de la cita, arribaron tres sujetos que lo desapoderaron de sus pertenencias y el dinero en efectivo, para posteriormente huir a bordo de una camionera de color blanco.

De inmediato, a través de las cámaras de videovigilancia, los monitoristas ubicaron un vehículo con las características en el Periférico y el Eje 5, en la colonia Cabeza de Juárez, de la alcaldía Iztapalapa.

En el punto, el conductor que se percató de la presencia policial aumentó la velocidad e impactó varios vehículos y metros adelante, los tripulantes descendieron para intentar huir a pie, sin embargo, tras una persecución, los detuvieron metros adelante.

A los hombres se les realizó una revisión preventiva, en la cual les aseguraron dinero en efectivo y dos teléfonos celulares, además que fueron reconocidos por el denunciante.