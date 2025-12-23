¡Caos frente a Galerías Coapa! Camión choca y deja al menos cinco personas heridas

Choque en Miramones La unidad de transporte público viajaba sin pasajeros, pero algunas personas de los vehículos particulares contra los que impactó resultaron con algunas lesiones.

Un microbús de transporte público protagonizó un aparatoso accidente esta mañana en el sur de la capital, al chocar contra al menos tres vehículos particulares y volcarse posteriormente al intentar darse a la fuga. El incidente ocurrió cerca del cruce de Canal de Miramontes y Calzada del Hueso, frente al centro comercial Galerías Coapa, generando severos daños materiales y afectaciones al tráfico en la zona.

Microbús choca y se estrella al intentar darse a la fuga en Miramontes

Testigos indicaron que el microbús había impactado previamente a un taxi y otros autos, por lo que intentó darse a la fuga para luego perder el control e impactarse contra barreras metálicas, quedando volcado en el carril de extrema izquierda. La unidad, identificada circulaba sin pasajeros a bordo y solo transportaba al conductor.

Esta mañana, un microbús ch*có a tres vehículos en Av. Canal de Miramontes y Calzada del Hueso; cinco personas resultaron h*ridas debido al choque.



El choque múltiple dejó un saldo de al menos cinco personas lesionadas, provenientes de los vehículos particulares involucrados. Servicios de emergencia, incluyendo elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Protección Civil, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y el Heroico Cuerpo de Bomberos, acudieron al sitio para atender a los heridos y estabilizar la unidad volcada.

El accidente provocó un intenso caos vial en la zona, con cierres parciales en dirección a Periférico, afectando a automovilistas y usuarios del transporte público. Autoridades recomendaron evitar el área y utilizar alternativas como Avenida del Imán o División del Norte.

Grúas especializadas fueron desplegadas para remover la unidad dañada, que presentó severos impactos en la parte frontal y lateral.