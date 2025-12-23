Capturan al hijo de “La Güera”, ladrones de motocicletas y extorsionadores

Detenido Giovanni Parra Muñoz, alias "El Güero". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Giovanny Parra Muñoz, de 22 años, alias “El Güero”, hijo de María del Rosario Muñoz Contreras, alias “La Güera”, líder del grupo delictivo conocido como “La Güera”, dedicado al robo de motocicletas, extorsión y homicidio.

Además, fueron arrestados Luis Adrián Díaz García de 22 años alias “El Adrian” y Cristian DanielTorres Martinez de 25 años alias “El Niñote”, también ladrones en diferentes modalidades.

Los hechos sucedieron cuando los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur, reportaron un asalto en proceso en la calle Ferrocarril de Cuernavaca a la altura de la calle Tahmek, en la colonia Cuchilla de Padierna.

Al llegar, agentes hablaron con un joven de 20 años de edad, quien refirió que, momentos antes, tres sujetos lo amagaron con un objeto de punta y lo despojaron de sus pertenencias, asimismo señaló a los responsables que iban a bordo de una motocicleta color gris con negro.

Luego de una breve persecución sobre Ferrocarril de Cuernavaca, a la altura de la calle Chenalhó, de la misma colonia, le dieron alcance a los implicados, a quienes luego de una revisión, les hallaron una navaja, un reloj de pulsera y dinero en efectivo, objetos que fueron reconocidos por el afectado como de su propiedad.

Giovanni Muñoz cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por encubrimiento por receptación, en el año 2024.