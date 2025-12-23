Horario del Metrobús 24 y 25 de diciembre 2025 ¡Toma tus precauciones! El Metrobús tendrá un horario especial en Nochebuena y Navidad (Rogelio Morales Ponce)

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México ha confirmado cuál será el horario del Metrobús para este 24 y 25 de diciembre, por lo que deberás tomar tus precauciones.

El cambio en el horario de servicio del Metrobús se debe a las festividades de Nochebuena y Navidad, por lo que después de estos dos días, continuará con sus horarios normales.

¿A qué hora abrirá el Metrobús el 24 y 25 de diciembre?

De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, las 7 líneas del Metrobús, el miércoles 24 de diciembre en un horario normal a las 04:30 de la mañana.

Mientras que, para el jueves 25 de diciembre el Metrobús operará en su horario establecido para días festivos, por lo que abrirá a las 05:00 de la mañana.

¿A qué hora cerrará el Metrobús el 24 y 25 de diciembre?

A pesar de que el 24 de diciembre el Metrobús iniciará sus operaciones en un horario normal, por la noche finalizará sus servicios antes de su horario formal, siendo que dejará de dar servicio a las 21:00 horas, por lo que si necesitas desplazarte por la CDMX ese día, deberás considerar tus horarios.

No obstante, para el jueves 25 de diciembre, el Metrobús concluirá su servicio a las 00:00 horas, respetando nuevamente su horario típico.

Horarios del Metro, RTP, Trolebús, Cablebús, Tren Ligero y Ecobici para este 24 y 25 de diciembre

Asimismo, el Metrobús no es el único sistema de transporte que tendrá horarios especiales con motivo de las festividades de la Nochebuena y Navidad.

Estos son los horarios que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México ha publicado para la Red de Movilidad Integrada de la Ciudad de México:

Metro

Miércoles 24 de diciembre: 05:00 a 23:00 horas

Jueves 25 de diciembre: 07:00 a 00:00 horas

RTP

Miércoles 24 de diciembre: 05:00 a 00:00 horas

Jueves 25 de diciembre: 07:00 a 00:00 horas

Trolebús

Miércoles 24 de diciembre: 05:00 a 22:00 horas

Jueves 25 de diciembre: 06:00 a 23:30 horas

Cablebús

Miércoles 24 de diciembre: 05:00 a 22:00 horas

Jueves 25 de diciembre: 07:00 a 23:00 horas

Tren Ligero

Miércoles 24 de diciembre: 05:00 a 22:30 horas

Jueves 25 de diciembre: 07:00 a 23:30 horas

Ecobici