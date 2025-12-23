Inauguran pista de hielo gratuita en Valle Dorado para fomentar la convivencia familiar en Naucalpan

Con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar y ofrecer espacios de sano esparcimiento durante la temporada decembrina, el Gobierno de Ciudad Naucalpan inauguró la Pista de Hielo en el Parque La Hormiga, ubicado en la colonia Valle Dorado. Se trata de un espacio gratuito diseñado para que niñas, niños, jóvenes y familias puedan disfrutar de actividades recreativas cerca de sus hogares.

Durante la inauguración, el Presidente Municipal, Isaac Montoya, destacó que esta acción forma parte de una política de justicia social, cuyo propósito es acercar experiencias recreativas y culturales a comunidades que históricamente han tenido menos acceso a este tipo de actividades. Señaló que la intención es que las familias no tengan que realizar largos traslados ni asumir gastos elevados para disfrutar de la temporada navideña.

La pista de hielo fue instalada como una alternativa de entretenimiento incluyente, abierta al público y pensada para personas de todas las edades. De acuerdo con autoridades municipales, el espacio busca promover la recreación sana, el uso positivo del tiempo libre y el fortalecimiento del tejido social durante una época del año caracterizada por la reunión familiar.

Como parte de las medidas de seguridad y atención, la pista cuenta con préstamo gratuito de patines, así como acompañamiento especial para menores de 10 años, con el fin de garantizar una experiencia segura para quienes patinan por primera vez. Además, se mantiene la presencia permanente de Protección Civil, paramédicos y personal capacitado, quienes brindan apoyo y orientación a los usuarios.

Las autoridades señalaron que la seguridad es una prioridad dentro de este proyecto, por lo que se implementaron protocolos de atención inmediata ante cualquier incidente. El personal asignado se encarga de supervisar el uso adecuado de la pista, orientar a los asistentes y atender cualquier situación que pudiera presentarse durante las jornadas de patinaje.

El Parque La Hormiga se convierte así en un punto de encuentro para las familias de Valle Dorado y colonias aledañas, ofreciendo un espacio digno, accesible y gratuito para disfrutar de las fiestas decembrinas. La instalación de la pista de hielo también busca incentivar la convivencia comunitaria, promoviendo actividades que reúnan a personas de distintas edades en un ambiente seguro y festivo.

El Gobierno de Ciudad Naucalpan informó que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia más amplia para recuperar espacios públicos y acercar actividades recreativas a la población, especialmente durante fechas significativas como la Navidad. Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar las instalaciones y respetar las indicaciones del personal para garantizar que más personas puedan disfrutar del espacio.

Con la inauguración de esta pista de hielo, Naucalpan suma una opción más para celebrar las fiestas decembrinas, reafirmando el compromiso de las autoridades municipales con el bienestar, la inclusión y la convivencia familiar.