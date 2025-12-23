¿Quiénes son los artistas que estarán en la Fiesta de Electrónica de Año Nuevo 2026? Todo lo que debes saber sobre ellos

Megaconcierto de Electrónica en CDMX El Gobierno de CDMX ofrecerá un evento gratuito de música electrónica internacional en Paseo de la Reforma, como celebración para recibir el Año Nuevo.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en compañía de la secretaria de Cultura, Ana Francis López, anunciaron los nombres de artistas de música electrónica que se presentarán en la Fiesta de Electrónica de Año Nuevo 2026, que se llevará a cabo en Paseo de la Reforma.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno capitalino, el propósito de esta masiva fiesta es ofrecer un evento gratuito, incluyente y de alcance internacional; esto podría lograr que la Ciudad de México se consolide como un referente cultural y musical en América Latina.

Anuncio oficial: ¿Cuándo y dónde será la Fiesta de Electrónica en CDMX?

Las celebraciones de Año Nuevo en la Ciudad de México se han popularizado en las últimas ediciones, buscando consolidarse como eventos de alto impacto cultural y turístico al reunir miles de personas en el Centro Histórico y Paseo de la Reforma, sitios en los que el gobierno capitalino ha ofrecido conciertos y actividades artísticas para celebrar la festividad decembrina.

Este año, para recibir el nuevo año 2026, las autoridades de la CDMX anunciaron que organizarán un evento gratuito de música electrónica en Paseo de la Reforma.

La fecha agendada es el miércoles 31 de diciembre, último día del año 2025, y el evento iniciará a partir de las 18:00 horas de la tarde del día marcado; se prevé que el megaconcierto finalice hasta la madruga del 1° de enero de 2026.

El escenario que recibirá la lista internacional de talentos en la música electrónica se instalará a los pies del Ángel de la Independencia, mientras que la pista de baile cubrirá un extenso tramo de Paseo de la Reforma.

Fiesta de Electrónica CDMX: La lista presenta artistas internacionales

De acuerdo con la información oficial difundida este martes 23 de diciembre a través de la cuenta oficial de Clara Brugada, la lista de artistas de música electrónica para el evento de Año Nuevo ha sido confirmada e incluye nombres de talla internacional.

“Te presento quiénes van a tocar en la fiesta electrónica más grande del mundo. Ven a bailar, ven a bailar, que va a estar buenísima la fiesta, llena de luces y diversión”, anunció la jefa de gobierno en compañía de la secretaria de Cultura.

La producción de este megaconcierto contará con recursos técnicos de escala internacional; entre ellos, shows de luces y lásers sincronizados con la música, grupos de bailarines profesionales y un sistema de sonido que es considerado uno de los más potentes en el país.

¿Qué artistas tocarán en la Fiesta de Electrónica de CDMX?

En una conferencia de prensa del pasado 16 de diciembre, la jefa de gobierno anunció que la celebración de Año Nuevo en la Ciudad de México sería “a lo grande” con refrerentes de la música electrónica que ofrecerían un megaconcierto en Paseo de la Reforma.

Este 31 de diciembre a partir de las 18 h ven a disfrutar la fiesta de música electrónica más grande en Paseo de la Reforma.



Recibe el 2026 con un elenco internacional, en un ambiente de alegría, convivencia y espacio público para todas y todos.



¡La #CapitalDeLaTransformación… pic.twitter.com/D2Hn5truHi — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 23, 2025

Desde entonces, la expectativa sobre el cartel que protagonizaría la celebración creció día con día, pero finalmente este martes se dieron a conocer los nombres que participarán en la Fiesta de Electrónica, agendada para el 31 de diciembre de 2025.

El listado de artistas compartido por Clara Brugada, incluye:

MGMT (DJ, Set. Estados Unidos): Mezclan distintos géneros, incluyendo disco, electrónica, funk y soul; se caracterizan por un estilo psicodélico.

Mezclan distintos géneros, incluyendo disco, electrónica, funk y soul; se caracterizan por un estilo psicodélico. Arca (DJ Set. Venezuela): Productora, DJ y cantante venezolana que mezcla los sonidos glitch, industrial y pop; explora la identidad de género y la feminidad.

Productora, DJ y cantante venezolana que mezcla los sonidos glitch, industrial y pop; explora la identidad de género y la feminidad. Ramiro Puente (México): DJ y productor mexicano, pionero y refrente clave de la música electrónica en México; resalta por su versatilidad.

DJ y productor mexicano, pionero y refrente clave de la música electrónica en México; resalta por su versatilidad. VEL (Francia y Marruecos): Reconocida DJ y productora musical marroquí, con residencia en París, aclamada por su estilo techno crudo, emotivo y enérgico.

Reconocida DJ y productora musical marroquí, con residencia en París, aclamada por su estilo techno crudo, emotivo y enérgico. Jehnny Beth (Francia): Los sets de esta DJ se caracterizan por ser espontáneos e improvisados, destacando un sonido que combina big beat, dance y techno.

Los sets de esta DJ se caracterizan por ser espontáneos e improvisados, destacando un sonido que combina big beat, dance y techno. 3BALLMTY (México): Colectivo mexicano de DJs originario de Monterrey. Su estilo resalta por fusionar música electrónica con ritmos tradicionales mexicanos.

Colectivo mexicano de DJs originario de Monterrey. Su estilo resalta por fusionar música electrónica con ritmos tradicionales mexicanos. Mariana BO (México): DJ y productora mexicana de Culiacán, famosa por mezclar el violín clásico en vivo con estilos EDM, techno y hard-techno.

DJ y productora mexicana de Culiacán, famosa por mezclar el violín clásico en vivo con estilos EDM, techno y hard-techno. Kavinsky (Live, Francia): DJ y productor, figura clave del synthwave y famoso por crear un sonido retro-futurista inspirado en la década de los 80, bandas sonoras y videojuegos.

Esta selección de artistas busca atraer a públicos diversos, así como celebrar la inclusión y la riqueza de la música electrónica contemporánea en un evento que se propone impulsar la diversidad musical, la convivencia social y el acceso gratuito del público a espectáculos de gran formato.