¿A qué hora cierra el Metro de la CDMX hoy, 24 de diciembre? ¡Que no te agarren las prisas! A esta hora dejará de pasar el metro este 24 de diciembre (Daniel Augusto)

En esta Nochebuena los horarios para el Metro de la Ciudad de México se modificarán, ya que este 24 de diciembre cerrarán antes de su hora habitual.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó a sus usuarios que este miércoles 24 de diciembre el servicio del Metro finalizará a las 23:00 horas, por lo que recomienda a las personas medir sus tiempos.

Cabe señalar que, a pesar de que el Metro cerrará a las 23:00 horas, la última salida de trenes está programada para las 22:30 horas desde cada terminal.

Asimismo, mencionan que estos horarios serán válidos también durante el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026.

Así que si planeas ocupar el Metro durante la noche, deberás prevenirte con transportes alternos en caso de no lograr llegar a tiempo para el último tren.

#TarjetaInformativa Conoce los horarios para los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero con motivo de las festividades decembrinas. pic.twitter.com/x3lKgjmpF1 — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 21, 2025

Horarios del Metrobús, RTP, Trolebús, Cablebús, Tren Ligero y Ecobici para este 24 de diciembre

En caso de no alcanzar el Metro este 24 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad de México ofrece a los usuarios la Red de Movilidad Integrada para que puedan tener opciones de ruta para sus traslados.

Esta red incluye transportes como el Metro, Metrobús, RTP, Trolebús, Cablebús, Tren Ligero y la Ecobici, cada uno con rutas y precios diferentes, pero que les podrán acercar a su destino.

No obstante, este miércoles 24 de diciembre, la Red de Movilidad Integrada también presentará modificaciones en sus horarios habituales, según lo publicó la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y aquí te contamos cuáles serán los horarios:

Metrobús

Miércoles 24 de diciembre: 04:30 a 21:00 horas

RTP

Miércoles 24 de diciembre: 05:00 a 00:00 horas

Trolebús

Miércoles 24 de diciembre: 05:00 a 22:00 horas

Cablebús

Miércoles 24 de diciembre: 05:00 a 22:00 horas

Tren Ligero

Miércoles 24 de diciembre: 05:00 a 22:30 horas

Ecobici

Miércoles 24 de diciembre: 05:00 a 00:30 horas

Asimismo, durante el jueves 25 de diciembre, estos medios de transporte volverán a modificar su horario, por lo que deberás revisar sus redes sociales para conocer a qué hora cerrarán en Navidad.

Cabe destacar que durante estas fechas, tanto el Metro de la Ciudad de México como el Tren Ligero permitirán el ingreso con bicicleta en caso de que lo necesites.

Mientras que en el caso del Metrobús, Trolebús y RTP, el acceso con bicicleta estará sujeto a la disponibilidad de espacios dentro de cada unidad.