Detienen a hombre que “cazaba” menores en Roblox: enviaba regalos, pedía fotos íntimas y los chantajeaba

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó la detención de Cristian Rodríguez, un hombre acusado de contactar a menores de edad a través de la plataforma de videojuegos Roblox para manipularlos con la intención de cometer abuso sexual y extorsión. La captura se realizó luego de que agentes de la Policía de Investigación ubicaran al sospechoso acompañado de un menor que había llegado desde Mérida, presuntamente tras ser persuadido por Rodríguez.

De acuerdo con la autoridad, el hombre ofrecía regalos dentro del juego para ganarse la confianza de las niñas y niños, con quienes establecía una comunicación constante. Posteriormente, les pedía fotos íntimas y utilizaba ese material para chantajearlos con reuniones presenciales que implicaban riesgo de abuso, lo que representa una forma de sextorsión y explotación sexual infantil. El menor que lo acompañaba fue atendido por personal especializado y se le brindó apoyo conforme a los protocolos de protección de víctimas antes de que Rodríguez fuera puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinarán los cargos correspondientes.

Más casos relacionados al juego Roblox

Este caso se suma a un fenómeno más amplio de delitos en ambientes digitales que autoridades y organizaciones civiles han catalogado como una amenaza creciente contra la seguridad de niñas, niños y adolescentes en internet.

Diversos informes sobre trata y explotación sexual infantil en México han señalado que plataformas como Roblox y otros videojuegos con funciones de chat y comunidades abiertas son utilizadas por depredadores para contactar a menores de edad. Según un reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, entre enero de 2024 y junio de 2025 se identificaron cientos de casos en los que los agresores establecieron el primer contacto con menores en entornos digitales como redes sociales, apps y videojuegos. En este periodo, el 81% de las víctimas fueron enganchadas en línea y videojuegos como Roblox y Free Fire encabezaron la lista de plataformas donde se produjo esta captación.

La dinámica de engaño parte de perfiles que aparentan ser de personas de la misma edad o incluso menores, y los sospechosos usan la confianza generada para solicitar material sexual o trasladar la conversación a canales de mensajería donde el control y la supervisión son menores, como WhatsApp o Telegram. En muchos casos, esto deriva en sextorsión, en la que los agresores amenazan con divulgar las imágenes compartidas si no se cumple con sus demandas, que pueden incluir más fotos, videos o incluso dinero para evitar la difusión del contenido.

Además de los riesgos de pornografía infantil, las autoridades han alertado que este tipo de contacto puede convertirse en extorsiones y secuestros virtuales. En municipios del Estado de México, como Ecatepec, se han documentado casos donde delincuentes contactan a menores por medio de videojuegos para obligar a los padres a pagar rescates por supuestos secuestros, con montos que van desde varios miles hasta decenas de miles de pesos.

Organizaciones especializadas han señalado que esta tendencia es preocupante porque muchas familias no supervisan adecuadamente las interacciones en línea de sus hijos y los juegos con funciones sociales están siendo utilizados como “redes sociales encubiertas” para establecer contacto con menores sin supervisión eficaz.

Las autoridades, por su parte, han llamado a padres, tutores y educadores a estar atentos a la actividad digital de niñas, niños y adolescentes, supervisar los contactos que hacen en línea, y promover el uso seguro y responsable de internet. También han recordado que reportar cualquier conducta sospechosa en plataformas de videojuegos y redes sociales es fundamental para prevenir delitos y proteger a quienes pueden ser víctimas de explotación sexual online.

Con la detención de Cristian Rodríguez, las autoridades buscan frenar este tipo de prácticas y enviar un mensaje claro de que la captación, manipulación y abuso de menores en entornos digitales será perseguida y sancionada conforme a la ley, priorizando siempre la protección de las víctimas y la interrupción de redes de explotación.