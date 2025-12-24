Gobierno de Naucalpan entrega rehabilitación integral del polígono El Chamizal

El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya, entregó la rehabilitación integral del polígono de El Chamizal, una obra considerada histórica debido a que la zona no había recibido una intervención de esta magnitud en más de cinco décadas. La acción beneficia de manera directa a más de 76 mil habitantes, quienes durante años enfrentaron deterioro urbano, problemas de movilidad y deficiencias en servicios básicos.

La rehabilitación contempló trabajos de pavimentación con concreto hidráulico de alta resistencia, una solución diseñada para garantizar mayor durabilidad ante el tránsito constante y las condiciones climáticas. Además, se llevó a cabo la renovación completa de la infraestructura hidráulica y del sistema de drenaje, atendiendo una de las principales demandas de la comunidad, relacionada con encharcamientos y fallas en la red de servicios.

Uno de los puntos centrales de la intervención fue la mejora en calles clave del polígono, como Benito Juárez, donde también se instalaron nuevas luminarias con el objetivo de incrementar la seguridad y la visibilidad durante las noches. Estas acciones buscan no solo mejorar la imagen urbana, sino también reducir riesgos para peatones y automovilistas.

Autoridades municipales destacaron que la obra contribuye de manera significativa a mejorar la conectividad de la zona, al facilitar el tránsito vehicular y peatonal, además de reducir los tiempos de traslado para quienes utilizan estas vialidades como rutas cotidianas hacia centros de trabajo, escuelas y comercios.

La rehabilitación del polígono El Chamizal representa un avance en la atención de rezagos históricos, ya que por más de 50 años la zona permaneció sin obras de fondo que resolvieran problemas estructurales. Vecinas y vecinos de la comunidad habían señalado de manera recurrente el abandono de la infraestructura urbana, situación que ahora comienza a revertirse con esta intervención integral.

Desde el gobierno municipal se subrayó que este tipo de obras forman parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura urbana de Naucalpan mediante proyectos planeados a largo plazo, que priorizan la durabilidad y el impacto social, por encima de soluciones temporales. La administración local señaló que el objetivo es generar condiciones que mejoren la calidad de vida de la población y fomenten entornos más seguros y funcionales.

Asimismo, se indicó que la rehabilitación del polígono El Chamizal sienta un precedente para futuras intervenciones en otras comunidades del municipio que presentan rezagos similares. El enfoque, afirmaron, es atender de manera gradual pero constante las zonas que por años permanecieron al margen del desarrollo urbano.

El Gobierno de Ciudad Naucalpan reiteró su compromiso de continuar impulsando obras profundas que salden deudas históricas con la población, bajo el principio de que el acceso a infraestructura digna es un componente fundamental del bienestar social. Con estas acciones, la administración busca consolidar un modelo de desarrollo urbano que responda a las necesidades reales de las comunidades y fortalezca el tejido social del municipio.