Huixquilucan invita a disfrutar funciones de pastorela este 24 y 31 de diciembre

Como parte de las actividades culturales y tradicionales de la temporada decembrina, el Gobierno Municipal de Huixquilucan invitó a la población a asistir a las funciones de pastorela que se llevarán a cabo los días 24 y 31 de diciembre en distintos puntos del municipio, con el objetivo de fomentar la convivencia familiar y preservar las tradiciones navideñas.

A través de sus redes sociales oficiales, la administración municipal dio a conocer los horarios y sedes de estas presentaciones, destacando que se trata de un espectáculo pensado para personas de todas las edades, en el que se combinan elementos de humor, música y mensajes propios de la época navideña.

De acuerdo con la información difundida, el martes 24 de diciembre se realizarán funciones de pastorela en la cancha de futbol de Palo Solo. Ese día se ofrecerán dos presentaciones, la primera a las 15:00 horas y la segunda a las 17:00 horas, con el fin de que las familias puedan acudir en distintos horarios y disfrutar del espectáculo previo a la Nochebuena.

En tanto, el martes 31 de diciembre las funciones se llevarán a cabo en la explanada municipal de Huixquilucan. Al igual que el 24 de diciembre, se contemplan dos presentaciones, programadas a las 15:00 y 17:00 horas, permitiendo a la población cerrar el año con una actividad cultural y recreativa en un espacio público.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de eventos forman parte de las acciones para fortalecer el tejido social, promover la cultura y generar espacios de sana convivencia durante una de las temporadas más significativas del año. Asimismo, destacaron la importancia de recuperar y mantener vivas las tradiciones que forman parte de la identidad cultural del municipio.

La pastorela es una representación teatral tradicional en México, que narra el camino de los pastores para adorar al Niño Jesús, enfrentando diversos obstáculos, y suele incorporar elementos contemporáneos que conectan con el público actual. Por ello, se considera una de las expresiones culturales más arraigadas de las celebraciones navideñas.

El Gobierno Municipal de Huixquilucan reiteró la invitación a la ciudadanía para no perderse estas presentaciones, subrayando que se trata de eventos abiertos al público y pensados para el disfrute de niñas, niños, jóvenes y adultos.

Finalmente, se exhortó a las y los asistentes a llegar con anticipación a las sedes y a disfrutar de estas actividades en un ambiente de respeto y convivencia familiar, como parte de las celebraciones de Navidad y fin de año en el municipio.