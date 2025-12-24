Protección Civil y Bomberos de Cuautitlán Izcalli atienden derrame de cemento en Perinorte

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Cuautitlán Izcalli realizaron labores de limpieza y mitigación de riesgos en la zona de Perinorte, luego del derrame de bultos de cemento provocado por un camión de carga, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los automovilistas y mantener la seguridad vial.

El incidente ocurrió en una vialidad de alta circulación, donde parte de la carga transportada se dispersó sobre el asfalto, generando condiciones de riesgo para vehículos particulares y de transporte pesado. Ante esta situación, personal de emergencia acudió de manera inmediata para controlar el área y evitar posibles accidentes.

Con el apoyo de las unidades PCYB-56 y PCYB-83, los elementos de Protección Civil y Bomberos trabajaron a lo largo de aproximadamente un kilómetro, retirando los bultos dañados y el material esparcido sobre la carpeta asfáltica. Las labores incluyeron la limpieza manual y mecánica de la vía, así como la delimitación preventiva del tramo afectado mientras se realizaban los trabajos.

Autoridades informaron que la presencia de cemento sobre el pavimento puede reducir la adherencia de los neumáticos, especialmente en caso de humedad, por lo que la intervención oportuna fue fundamental para disminuir el riesgo de derrapes y colisiones. Durante las maniobras, se mantuvo vigilancia constante para regular el tránsito y permitir el flujo vehicular de manera controlada.

Los trabajos se llevaron a cabo sin que se reportaran personas lesionadas, y concluyeron una vez que se comprobó que la vialidad se encontraba en condiciones seguras para la circulación. Posteriormente, el tramo fue reabierto en su totalidad.

Este tipo de acciones forman parte de los protocolos de atención a emergencias urbanas que buscan reducir riesgos derivados de incidentes viales y garantizar la seguridad de quienes transitan diariamente por las principales vías del municipio. Asimismo, se reiteró la importancia de que las empresas transportistas aseguren adecuadamente sus cargas para evitar accidentes similares.

Finalmente, las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para conducir con precaución, respetar los señalamientos viales y reportar cualquier situación que represente un riesgo en la vía pública, a fin de que pueda ser atendida de manera oportuna por los cuerpos de emergencia.