Alerta Amarilla en CDMX por frío, niebla y lluvias aisladas tras Navidad

Frío en la CDMX (Tamara Ramírez Villegas)

Tras los festejos de Navidad, la Ciudad de México y el Valle de México enfrentarán un escenario de bajas temperaturas, bancos de niebla y lluvias aisladas, lo que llevó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) a activar la Alerta Amarilla para la madrugada del viernes 26 de diciembre.

De acuerdo con la dependencia capitalina, se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 4:00 y las 8:00 horas de la mañana, principalmente en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, zonas donde el frío suele intensificarse debido a su altitud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que estas condiciones se deben a la presencia de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México, lo que también favorecerá la formación de niebla y bruma, especialmente durante las mañanas.

Clima 25, 26 y 27 de diciembre

Para este jueves 25 de diciembre se espera cielo de medio nublado a nublado, ambiente frío a fresco por la mañana y templado por la tarde, con lluvias aisladas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. La temperatura mínima registrada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue de 9 °C, mientras que la máxima podría alcanzar entre 22 y 24 °C.

El viernes 26, además del descenso térmico, persistirá la niebla en zonas altas del Valle de México, con posibilidad de chubascos dispersos en el Estado de México y lluvias ligeras en la capital. Para el sábado 27, continuará el ambiente frío matutino, con bancos de niebla y lluvias aisladas hacia la tarde.

Las autoridades advierten que estas condiciones pueden reducir la visibilidad, afectar traslados y aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias, por lo que exhortan a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante el descenso de temperaturas, la SGIRPC recomienda abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura y resguardar a mascotas del frío. También se sugiere consumir abundantes líquidos, así como frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, y extremar precauciones al conducir debido a la presencia de niebla.

En caso de emergencia, se encuentra disponible el 911 y los números de atención de Protección Civil de la Ciudad de México.