Caen al “Torito” 12% más automovilistas en nochebuena

Alcoholímetro CDMX Una oficial de la SSC aplica el primer filtro de alcoholemia a conductores durante el banderazo de inicio del operativo Conduce Sin Alcohol para las fiestas decembrinas. (Galo Cañas Rodríguez)

Durante la ejecución del operativo “Conduce Sin Alcohol” el 24 de diciembre, 73 conductores fueron detenidos e ingresados al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social “Torito”, 12 por ciento más arrestos que el día de nochebuena del 2024, cuando 65 personas pasaron la noche encerrados por haber tomado el volante tras ingerir bebidas embriagantes.

El proyecto que tiene la finalidad de que conductores de vehículos particulares y de transporte público, no sean víctimas o provoquen accidentes de tránsito en el marco de las celebraciones de la navidad, año nuevo y día de reyes, se intensifica y afina cada temporada, con mayor número de puntos de revisión, cambios de ubicación itinerantes, ejecución 24 horas y especialización en las pruebas de alcoholemia realizadas.

En conversación con Crónica, el director ejecutivo de Aplicación de Programas Preventivos Institucionales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), maestro Juan Manuel Ríos Navarrete, detalló que si bien incrementó la cifra de ciudadanos retenidos en el “Torito”, esto se debe al reforzamiento en el número de puntos de revisión que año anterior, específicamente en zonas estratégicas accesos a carreteras hacia otras entidades. Por igual, destacó que el número de ciudadanos que cometieron esta falta cívica se mantiene en estadísticas promedio conforme al año pasado.

Igualmente, en la temporada decembrina el programa implementó novedades, como materiales y equipos con más tecnología y colaboración con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) para que personal de la SSC coordine y supervise las revisiones.

También, dijo el director, este proyecto trata a los conductores detenidos como beneficiarios, que contrario a criminalizar, la única finalidad de parar su camino en el automóvil es salvar su vida.

Del 12 al 24 de diciembre, 850 conductores superaron el límite permitido y 839 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular. En los 13 días de operación se realizaron 236 mil 442 pruebas AlcoStop (ambiente interior del vehículo) y dos mil 759 pruebas de alcoholemia (aire espirado); 850 conductores superaron el límite permitido y 839 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular.

“A estos conductores los conceptualizamos como beneficiarios del programa porque son retirados de la vía pública para salvar su vida , evitar que provoquen un accidente y que le ocasionen otro a terceras personas. Se mantiene en el promedio (los detenidos) no obstante tenemos mayor número de puntos de revisión en este operativo especial, estamos moviendo más puntos en relación al año anterior”.

“Optimizamos el programa con mayor cobertura y esto nos da mayor prevención, también implementamos el uso de equipos de alcoholimetría de última generación, a mediados de año adquirimos el la Secretaría nuevos equipos, lo que nos permite hacer más rápida la entrevista en los puntos de revisión, detectar la presencia de alcohol con estos nuevos equipos para causar la menor molestia posible a los conductores en la ciudad”.

“Otra novedad que nos permite hacer mejor nuestro trabajo es que estamos videovigilados, tenemos personal del programa Conduce Sin Alcohol en el C5 que revisa la operación y nos ayudan a prevenir accidentes porque nos ayudan a revisar cómo están funcionando los puntos donde hay una mayor cantidad de vehículos y moverlos para prevenir accidentes”, mencionó el director.

Para choferes de vehículos particulares, el consumo permitido de alcohol es de .40 miligramos sobre litro, mientras que para conductores de transporte público es cero tolerancia. Asimismo, se realizan revisiones en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), así como a taxistas, unidades de carga y trabajadores de los sistemas de la Red de Movilidad Integrada.

De manera simultánea a que la SSC obtuvo mejores herramientas en su infraestructura, el personal fue capacitado con certificaciones y entrenamiento especial para conducirse con los automovilistas, explicarles cómo funciona la prueba y las consecuencias en caso de rebasar los límites de alcohol autorizados.

Aún con el programa, existieron accidentes por “borrachazos” en la noche de nochebuena; uno en la avenida Paseo de la Reforma, cuando una camioneta particular impactó a un camión en el que viajaban turistas. Otro ocurrió en el cruce de las avenidas San Antonio Abad y José T. Cuéllar, en el cual un vehículo tipo taxi chocó contra los muros de contención de los trabajos de la ciclovía y el conductor salió disparado por el parabrisas; momentos antes fue captado cuando bailaba semidesnudo en estado de ebriedad a un lado del automóvil en el Centro Histórico.

Mientras se celebraba la navidad, una camioneta volcó en un desnivel de la avenida Oceanía, cuando otro automóvil le cerró el paso. El conductor intentó esquivarlo, pero perdió el control y la unidad salió proyectada. Las víctimas, cuatro personas, de las cuales un joven de 20 años y un menor de 16 fueron atendidos en el sitio por paramédicos y trasladados al Hospital General Balbuena.

“Analizamos esta información y ahí están nuestros puntos en estas vialidades principales que son las que registran accidentes para inhibir esta conducta. Un punto de revisión funciona que además de verificar que el conductor no maneje bajo los efectos del alcohol, incide en la disminución de velocidad, aprovechamos esta información y el cruce con la Fiscalía y con la Secretaría de Salud para hacer mejor nuestro trabajo y siempre instalamos un mayor número de puntos de revisión para prevenir accidentes”.

En redes sociales y aplicaciones móviles existen grupos de difusión que comunican entre conductores la ubicación precisa y en tiempo real de elementos policiacos que instalaron el operativo “Conduce Sin Alcohol”, no obstante, para Ríos Navarrete, lejos de ser una problemática que se debe de atacar, este intento de escape funciona para que los choferes eviten el tránsito en vialidades primarias e ingresen a secundarias y de manera obligada bajen la velocidad.

“Haciendo un análisis los accidentes ocurren por la combinación de alcohol y el volante en vialidades principales, entonces si alguien puntea un punto de revisión del alcoholímetro, los conductores salen hacia las calles pequeñas donde no hay aceleración. Recomendamos a la ciudadanía que no lo hagan porque si bien ese conductor evade un punto de revisión, algún día podría causarle daño a terceras personas”, agregó Ríos Navarrete.

Cuando se realizan los operativos “Conduce sin Alcohol”, algunos elementos de la policía de Tránsito de la SSC han sido víctimas de agresiones, atropellamientos o lesiones de conductores que se niegan a ser inspeccionados e intentan escapar, sin embargo, en el 2025 no se ha reportado alguno de estos incidentes, dado que cuando un automovilista toma una actitud imprudente, los elementos no lo persiguen porque podrían ocasionar un accidente mayor.