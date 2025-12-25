Casi la mitad de los nuevos policías en el Estado de México son mujeres

Un total de 996 personas concluyeron su formación como elementos de seguridad y se integrarán a tareas de proximidad estatal, municipal y de custodia penitenciaria en el Estado de México, informó el gobierno estatal. Del total de egresados, 43 por ciento son mujeres, un incremento en la participación femenina dentro de las corporaciones policiales de la entidad.

Las y los nuevos elementos concluyeron su preparación en la Universidad Mexiquense de Seguridad.

De acuerdo con la información oficial, 501 egresados se incorporarán como Policías de Proximidad Estatal, 276 como Policías de Proximidad Municipal y 219 como Policías Custodios Penitenciarios. Estos elementos realizarán funciones de seguridad en beneficio de una población cercana a los 18 millones de habitantes del Estado de México.

Entre las personas que finalizaron su formación se encuentra Ángeles Cárdenas Acevedo, quien señaló que concluir el curso le permitió acceder a un empleo formal y estable. En declaraciones difundidas durante la ceremonia de clausura, destacó que la profesión policial representa una oportunidad laboral y personal, además de una fuente de ingreso para su familia.

Otra de las egresadas, Vania Eunice Esquivel García, concluyó el curso de Policía Estatal de Proximidad, el cual tuvo una duración aproximada de seis meses. Indicó que el proceso implicó enfrentar retos personales y familiares, pero que alcanzar la meta profesional representó una satisfacción personal.

Durante el acto de clausura de los cursos, la gobernadora Delfina Gómez señaló que su administración mantiene coordinación con el Gobierno de México en materia de seguridad pública, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales y generar condiciones de mayor tranquilidad para la población mexiquense.