Incendio en la madrugada de Navidad deja 2 muertos en Iztapalapa

Incendio en Iztapalapa Mueren dos personas en San Miguel Teotongo, Iztapalapa, debido al incendio de un inmueble que afectó en su totalidad la planta baja.

La Navidad de este 25 de diciembre de 2025 inicia con una tragedia en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, donde se registró el incendio de un inmueble que ocasionó el fallecimiento de dos mujeres, mientras que dos personas más fueron atendidas por sofocación y lesiones.

El incendio tuvo lugar en un domicilio ubicado entre Avenida Las Torres y Avenida Unión de Colonos, en la colonia San Miguel Teotongo, Iztapalapa.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades de emergencia, el siniestro se originó en la planta baja del inmueble, sitio que laboraba como un local de papelería.

Incendio en Iztapalapa deja dos personas fallecidas este jueves 25 de diciembre

El accidente se registró en una vivienda con domicilio en la Calle Colorines. La planta baja fue el origen del fuego, el cual se propagó rápidamente debido a que el espacio se trataba de un local de papelería.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó a través de sus canales oficiales en redes sociales, que el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudió a la zona del siniestro, así como otros elementos de los servicios de emergencia.

Durante las labores de combate contra el incendio, el equipo de bomberos logró el rescate de tres personas que se encontraban al interior del inmueble, las cuales fueron entregadas al personal médico para su inmediata intervención.

Sin embargo, dos de las personas recuperadas de la vivienda, no presentaron signos vitales; se trataban de dos mujeres, una de ellas tenía aproximadamente 30 años de edad, mientras que la más joven rondaba los 16 años.

Sin embargo, el reporte sólo registro la ausencia de signos vitales, por lo que el trabajo pericial se encargará de determinar la causa exacta de muerte.

Por otra parte, dos personas más fueron atendidas por lesiones: un hombre de 30 años de edad que permaneció bajo valoración médica y una mujer, de aproximadamente 49 años, que fue diagnosticada con quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono.

Labores de rescate en el incendio de San Miguel Teotongo este 25 de diciembre

Los primeros elementos en abordar el accidente, fue el personal de Seguridad Ciudadana, quienes solicitaron la colaboración de Bomberos capitalinos al observar llamas de gran altura y una densa columna de humo negro, características que evidenciaban la significativa magnitud del incendio.

Servicios de emergencia laboran en U. de Colonos y Av. de las Torres, col. San Miguel Teotongo, @Alc_Iztapalapa, donde se registró un incendio que afectó en su totalidad la planta baja de un inmueble (papelería).



Personal de @Bomberos_CDMX sofocó el fuego; rescató a una mujer de… pic.twitter.com/vbORarl0wc — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 25, 2025

En ese momento, aún se desconocía el origen del fuego y la posible presencia de personas atrapadas dentro del domicilio, por lo que se desplegó un amplio operativo de rescate y de atención médica, el cual incluyó personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Tras varios minutos de intensas maniobras, los bomberos informaron que el incendio fue controlado en su totalidad, prosiguiendo con el protocolo de remoción de escombros y enfriamiento del inmueble para evitar que el fuego volviese.

La zona fue acordonada para resguardar el área y facilitar las labores de los Servicios Periciales notificados, quienes se encuentran en investigación del lugar para determinar las causas exactas del incendio.