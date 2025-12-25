Inclusión y accesibilidad, ejes del proceso consultivo rumbo a 2026–2027

Inclusión y accesibilidad, ejes del proceso consultivo del IECM rumbo a 2026–2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que puso en marcha diversas acciones institucionales orientadas a garantizar la postulación incluyente de candidaturas de personas con discapacidad, adultas mayores, jóvenes y de la diversidad sexual y de género, de cara al Proceso Electoral Local Ordinario 2026–2027.

La información fue presentada durante la décima sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana, en la que se dio a conocer el Primer Informe Preliminar Trimestral del proceso consultivo sobre acciones afirmativas.

Se reportó la creación del micrositio “Acciones Afirmativas”, que concentra materiales informativos y formularios de participación ciudadana, así como una guía de difusión dirigida a instituciones coadyuvantes, con lineamientos, cronogramas y recursos en formatos accesibles.

Para el diseño de los foros informativos y consultivos dirigidos a los Grupos de Atención Prioritaria, el IECM contó con el acompañamiento de instancias especializadas como el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México y la Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, con el objetivo de incorporar medidas de accesibilidad en los cuestionarios de consulta.

El Instituto también informó que desarrolló materiales informativos en Lengua de Señas Mexicana, además de carteles, volantes, videos y documentos en lectura fácil, con adaptaciones lingüísticas, pictogramas y códigos QR, para facilitar el acceso a la información y al proceso de consulta por parte de la ciudadanía.

Como parte de la coordinación interinstitucional, se realizaron 17 reuniones de trabajo con organismos públicos, universidades y organizaciones de la sociedad civil, así como acercamientos con 16 alcaldías para definir las sedes de los módulos de participación asistida.

Entre las instituciones participantes se encuentran el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Tecnológico de Monterrey.

De manera paralela, el IECM firmó un convenio de colaboración con la Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, enfocado en fortalecer la accesibilidad digital y la validación de materiales inclusivos.

Además, con el apoyo de organismos nacionales e internacionales, se impartieron talleres de capacitación sobre atención a personas con discapacidad, accesibilidad digital y diversidad sexual y de género, con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo, INDISCAPACIDAD y COPRED. De estos trabajos derivó la elaboración de un Decálogo de Buenas Prácticas para orientar al personal del Instituto durante la implementación de las consultas.

Finalmente, el IECM señaló que fueron seleccionadas 17 Direcciones Distritales para la instalación de módulos accesibles de participación y que se programaron ocho foros informativos y consultivos presenciales, como parte del proceso que permitirá definir acciones afirmativas para los próximos procesos electorales.