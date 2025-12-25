Hombre asesinado en Zona Rosa era el “Panu” de “Los Chapitos”: FGJCDMX

Chapito "El Panu". (Especial)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que inició una investigación por homicidio calificado de Oscar “N”, alias “El Panu”, jefe de seguridad del grupo criminal “Los Chapitos”.

“El Panu” fue ejecutado el pasado 21 de diciembre en un restaurante ubicado en la calle Niza, en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc.

Días antes, este sujeto arribó a la capital y rentó un servicio de hospedaje para él y su madre. El día del asesinato ambos acudieron a una iglesia y posteriormente al restaurante.

Un sujeto con vestimenta oscura, gorra y cubrebocas ingresó al establecimiento y le disparó en 12 ocasiones al “Panu” y después escapó hacia el centro comercial Reforma 222, donde se ocultó y después huyó a bordo de una motocicleta.

Mediante peritajes de huellas dactilares fue confirmada la identidad de la víctima Oscar “N” y su pertenencia al grupo criminal.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron el área y notificaron al Ministerio Público. Posteriormente, se incorporaron peritos en criminalística e identificación forense, así como agentes de la Policía de Investigación (PDI), para recabar indicios y asegurar el inmueble.

En el ámbito internacional, autoridades de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia y la Administración para el Control de Drogas (DEA), mantenían una orden de búsqueda contra Oscar “N”, por quien se ofrecía una recompensa de hasta cuatro millones de dólares, derivada de acusaciones por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas, así como por su rol operativo dentro del Cártel de Sinaloa, organización criminal con impacto transnacional.