Invitan a vacunar contra el VPH a niñas y niños en Nezahualcóyotl

Con el objetivo de proteger la salud de niñas y niños y prevenir enfermedades asociadas al Virus del Papiloma Humano (VPH), el Sistema Municipal DIF Nezahualcóyotl lanzó una invitación a las familias del municipio para acudir a la jornada de vacunación que se llevará a cabo los próximos 29 y 30 de diciembre.

La campaña está dirigida a menores de entre 10 y 16 años, quienes podrán recibir la vacuna de manera gratuita, como parte de las acciones preventivas impulsadas por el gobierno municipal en coordinación con el sector salud. Las autoridades destacaron que la vacunación es una de las medidas más efectivas para reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el VPH en etapas posteriores de la vida.

La jornada se realizará en un horario de 10:00 a 13:30 horas, en las instalaciones ubicadas en Aviación Civil s/n, colonia General Vicente Villada, punto de fácil acceso para las familias de la zona. Personal capacitado estará a cargo de la aplicación de las vacunas y de brindar información a madres, padres y tutores sobre la importancia de este esquema preventivo.

El DIF Nezahualcóyotl informó que el VPH es un virus común que puede afectar tanto a hombres como a mujeres, y que en muchos casos no presenta síntomas inmediatos, por lo que la vacunación a temprana edad es clave para evitar complicaciones futuras. Asimismo, se subrayó que esta campaña busca fortalecer la cultura de la prevención y el cuidado de la salud desde la infancia y la adolescencia.

Autoridades municipales reiteraron el llamado a las familias para que aprovechen este servicio y acudan con la documentación básica que solicite el personal de salud, además de respetar las indicaciones durante la jornada para garantizar una atención ordenada y segura.

La jornada de vacunación forma parte de una serie de acciones impulsadas por el DIF Nezahualcóyotl, enfocadas en el bienestar integral de la población, especialmente de los sectores más jóvenes. A través de este tipo de programas, el municipio busca acercar servicios de salud esenciales a la comunidad y reducir barreras de acceso.

Finalmente, el DIF hizo un llamado a la población a difundir esta información entre familiares y vecinos, para que más niñas y niños puedan recibir la vacuna y fortalecer su protección contra el VPH.