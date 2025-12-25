Liberan a 29 mujeres de centros penitenciarios del Estado de México durante 2025

Las liberaciones se registraron en cinco penales del Estado de México, principalmente en Tlalnepantla y Chalco

Durante 2025, un total de 29 mujeres que se encontraban privadas de la libertad en distintos centros penitenciarios estatales obtuvieron su salida como resultado de procesos legales acompañados por el Gobierno del Estado de México, informó la administración estatal.

Las liberaciones se registraron en los penales de Tlalnepantla, Chalco, Almoloya de Juárez, Ecatepec y Nezahualcóyotl Sur.

De acuerdo con la información oficial, 11 de las mujeres se encontraban recluidas en el Centro Penitenciario de Tlalnepantla; ocho, en el de Chalco; seis, en Almoloya de Juárez; mientras que dos más permanecían en Ecatepec y otras dos en Nezahualcóyotl Sur.

La Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) detalló que la liberación de estas personas fue posible a través de servicios como asesoría jurídica personalizada, el pago de multas conforme a lo permitido por la ley y el seguimiento de cada caso en los procesos penales correspondientes.

Los casos más recientes son los de Rosalba “N” y Amanda “N”, quienes permanecieron más de ocho y dos años, respectivamente, en el penal de Tlalnepantla, así como los de Saraí “N” y Guadalupe “N”, recluidas durante más de nueve y siete años en el Centro Penitenciario de Chalco.

Las autoridades estatales señalaron que las mujeres privadas de la libertad son consideradas un grupo prioritario de atención dentro de la actual administración encabezada por la gobernadora Delfina Gómez.

En este marco, la SeMujeres afirmó trabajar de manera conjunta con las secretarías de Seguridad y de Salud, así como con la Consejería Jurídica y el Instituto de la Defensoría Pública, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida al interior de los centros penitenciarios, garantizar el acceso a la justicia y facilitar procesos de reintegración social sin discriminación ni violencia.

Parte de los casos atendidos han sido identificados durante las jornadas de salud física y mental que la Secretaría de las Mujeres realiza en los centros penitenciarios del estado. Estos espacios permiten detectar posibles casos susceptibles de externamiento, identificar situaciones de vulnerabilidad y brindar información sobre derechos y opciones legales a las internas.

La administración estatal precisó que, del 16 de septiembre de 2023 al 19 de diciembre de 2025, un total de 53 mujeres han recuperado su libertad mediante estos mecanismos de acompañamiento institucional.

Finalmente, el Gobierno del Estado de México informó que continuará con el trabajo coordinado entre dependencias para que en 2026 más mujeres puedan acceder a su liberación, reconstruir sus proyectos de vida y contar con acompañamiento posterior a su salida de los centros penitenciarios, como parte de las estrategias de reinserción social impulsadas en la entidad.