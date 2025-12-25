Reportan recuperación de agua y mejoras en el servicio hidráulico en varias alcaldías

Foto: Especial (Cuartoscuro)

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) puso en marcha la estrategia de eficiencia operativa orientada a la recuperación de agua, la mejora en la continuidad del servicio y la optimización del sistema hidráulico en diversas alcaldías de la capital.

De acuerdo con la dependencia, una de las acciones permitió recuperar un volumen de agua equivalente a 120 litros por segundo, el cual fue redirigido a la zona oriente de la ciudad. Este caudal se incorporó al sistema Cerro de la Estrella, con el objetivo de mejorar el suministro en el oriente de Iztapalapa, donde el servicio pasó a un esquema de hasta 12 horas continuas diarias, en beneficio de más de un millón de habitantes.

En la zona centro de la ciudad, la Segiagua detalló que se realizó la modernización del sistema de distribución en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Estas labores incluyeron la automatización de válvulas y tanques, lo que permitió incrementar el servicio con presiones consideradas óptimas y reducir el consumo de agua en alrededor de 20 por ciento en comparación con registros anteriores.

Según la información oficial, estas mejoras impactan de manera directa a más de 180 mil personas que habitan en ambas demarcaciones.

En paralelo, en las alcaldías Tlalpan, Magdalena Contreras y Milpa Alta se llevaron a cabo trabajos de detección de fugas no visibles, interconexiones y regulación de presiones, acciones que, de acuerdo con la dependencia, contribuyeron a mejorar la calidad del servicio.

En el caso de Milpa Alta, la localización y reparación de una fuga no visible permitió reducir en 50 por ciento los reportes relacionados con la falta de agua, lo que se traduce en un mejor acceso al recurso para más de 57 mil habitantes.

La secretaría también informó que mantiene en curso una campaña intensiva de detección de fugas en las alcaldías Tlalpan y Gustavo A. Madero.

Estas acciones se apoyan en el uso de tecnología especializada adquirida durante la presente administración, con una inversión de 19 millones de pesos. El equipamiento incluye geófonos, correladores, cámaras de videoinspección y sistemas de detección subterránea, con los cuales, hasta el momento, se han identificado más de 400 fugas.

De acuerdo con estimaciones de la SEGIAGUA, estas fugas representan un potencial de recuperación de hasta 350 litros por segundo.

Como parte del proceso de modernización, la dependencia mencionó la consolidación de un sistema de telemetría que integra en una sola plataforma información sobre pozos, tanques, presiones, caudales y niveles de drenaje. Esta herramienta, se señaló, permite una operación más eficiente del sistema hidráulico y la toma de decisiones con base en datos en tiempo real.

La Segiagua prevé que, al cierre del año, todos los pozos de la Ciudad de México cuenten con sistemas de telemetría y que hasta 80 por ciento disponga de telecontrol, lo que permitirá anticipar fallas y reducir errores operativos en el suministro de agua potable.