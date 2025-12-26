Convocatoria 2026: abren pre-registro para ingresar a la Policía Municipal de Nezahualcóyotl

El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl informó que ya se encuentra abierto el pre-registro para la Convocatoria 2026 de la Policía Municipal, dirigido a mujeres y hombres interesados en integrarse a la Corporación General de Seguridad Ciudadana (CGSC) y contribuir a las labores de prevención, vigilancia y proximidad social en el municipio.

Las autoridades señalaron que el proceso inicia con el pre-registro en línea, el cual debe realizarse exclusivamente en el portal oficial www.seguridadneza.gob.mx, donde las y los aspirantes podrán consultar la convocatoria completa y descargar el archivo correspondiente al periodo 2025-2026.

Entre los requisitos indispensables para participar se establece tener mínimo 20 años cumplidos y máximo 34 años con 11 meses de edad al momento de realizar el pre-registro. Asimismo, es obligatorio haber concluido los estudios de bachillerato o equivalente, contando con el certificado oficial, y en el caso de los hombres, presentar Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada.

En cuanto a las condiciones físicas, se solicita una estatura mínima de 1.55 metros para hombres y 1.50 metros para mujeres. Además, uno de los requisitos clave es no haber pertenecido ni pertenecer a ninguna corporación policial dentro del territorio nacional, conforme a los lineamientos establecidos en la convocatoria.

El Ayuntamiento de Nezahualcóyotl advirtió que es indispensable cumplir con todos los requisitos, ya que de lo contrario el pre-registro será considerado inválido. Por ello, se recomienda revisar cuidadosamente la información contenida en el documento oficial antes de iniciar el trámite.

Las autoridades también emitieron una serie de avisos importantes para las y los aspirantes. El pre-registro deberá realizarse desde una computadora, ya que al finalizar el proceso será necesario imprimir el comprobante correspondiente. Asimismo, se deberá contar previamente con los siguientes documentos escaneados: identificación oficial (INE), CURP y acta de nacimiento.

Adicionalmente, se solicitará una fotografía reciente del rostro, de frente, sin sonreír y con las orejas descubiertas, la cual no requiere escaneo previo. Todos los archivos deberán estar en formato JPG o PNG, y serán solicitados antes de concluir el pre-registro.

El Gobierno Municipal reiteró que todos los trámites son personales y gratuitos, por lo que exhortó a no recurrir a intermediarios. Finalmente, se invitó a la ciudadanía interesada a formar parte de una institución comprometida con la seguridad, el orden y el bienestar de Nezahualcóyotl.