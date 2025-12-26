Entregan más de dos mil cobijas en Cuautepec y anuncian obras de infraestructura en la GAM

En el marco de la temporada decembrina, la jefatura de Gobierno distribuyó cobijas y juguetes en Cuautepec

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la entrega de más de dos mil cobijas a familias de la zona alta de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, como parte de las acciones de apoyo por la temporada invernal. También se repartieron juguetes a niñas y niños con motivo de las fiestas decembrinas.

La entrega se realizó en la explanada del Monumento a Morelos, en la colonia Forestal, donde autoridades locales y del gobierno capitalino distribuyeron cobijas y alimentos entre los asistentes. En el evento participaron la secretaria de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián González, y otras dependencias del gobierno de la ciudad.

En el mismo encuentro, la jefa de Gobierno informó sobre diversos proyectos de infraestructura social previstos para la alcaldía Gustavo A. Madero.

Entre ellos, anunció la construcción de una segunda Utopía en el Deportivo Carmen Serdán, así como la primera Casa de las 3R —integrada al Sistema Público de Cuidados— en el espacio de Pilares Benita Galeana, con una superficie cercana a los dos mil metros cuadrados. También señaló que se encuentra en proceso de conclusión la tercera Clínica Condesa, ubicada en el Deportivo Los Galeana.

De acuerdo con la información proporcionada, en la demarcación se desarrollan de manera simultánea seis Caminos Seguros, que en conjunto suman 10.8 kilómetros e incluyen la instalación de cerca de tres mil luminarias. Además, se llevan a cabo trabajos de remodelación en 13 mercados públicos, 27 planteles escolares y la rehabilitación de 27 canchas de futbol, estas últimas en el marco de las obras asociadas al Mundial de Futbol 2026.

Brugada también refirió acciones de mejora en el alumbrado público en colonias como Nueva Atzacoalco, Chalma de Guadalupe y San Felipe de Jesús, donde se instalaron más de cuatro mil 450 luminarias, y adelantó que Cuautepec y sus colonias aledañas serán incorporadas a estos trabajos de iluminación integral.

En materia de seguridad, la mandataria señaló que, con base en datos oficiales, la alcaldía Gustavo A. Madero se encuentra entre las demarcaciones donde se ha registrado una disminución en el delito de homicidio, y reiteró que se continuará con el fortalecimiento de la seguridad mediante más patrullas, cámaras de videovigilancia y mecanismos de evaluación ciudadana.

Durante el evento, autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a tomar medidas preventivas durante las celebraciones de fin de año, en particular en la revisión de instalaciones de gas para evitar accidentes. La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, recomendó verificar el estado de tanques y válvulas, contar con dictámenes vigentes y respetar las normas de seguridad en su uso.

Por su parte, la secretaria de Bienestar e Igualdad Social recordó algunos de los programas sociales vigentes en la ciudad, dirigidos a la primera infancia, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y otros sectores de la población. En tanto, el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, destacó el incremento en la instalación de cámaras de videovigilancia en distintas zonas de la capital, con énfasis en áreas periféricas.