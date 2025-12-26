Familia de víctima por explosión de pipa en la Concordia continúa sin apoyo económico

A más de tres meses del trágico accidente de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, uno de los casos más sensibles sigue sin resolverse por completo: la reparación integral del daño a la familia de Abril “N”, una mujer que murió en la explosión, no ha sido formalizada debido a un conflicto familiar, reconoció la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

La explosión ocurrió el 10 de septiembre de 2025, cuando una pipa que transportaba gas LP volcó y estalló sobre la vialidad, dejando a decenas de personas fallecidas y muchas más lesionadas. Desde entonces, las autoridades capitalinas han implementado acciones de atención a las víctimas, incluido el establecimiento de mecanismos de apoyo y acompañamiento.

¿Por qué no han resuelto la indemnización de Abrir “N”?

Abril “N”, madre de cuatro menores de edad, falleció como consecuencia del accidente. Aunque la FGJCDMX aseguró que ha brindado apoyos directos desde el inicio del caso como cobertura de gastos funerarios, apoyo solidario, orientación jurídica y atención psicológica especializada para los hijos de la víctima, la reparación económica del daño aún no se ha formalizado.

La dependencia capitalina explicó que esta situación se debe a un conflicto familiar en proceso de resolución, específicamente relacionado con la definición legal de la guarda y custodia de las hijas e hijos de Abril. Según la Fiscalía, dicha definición es indispensable para establecer un mecanismo jurídico seguro que garantice que los recursos destinados a la reparación se entreguen exclusivamente a quienes tienen derecho a recibirlos.

Hasta ahora, la FGJCDMX ha mantenido una coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México para ofrecer acompañamiento continuo a la familia, pero la falta de una resolución legal sobre la custodia ha impedido que se concrete el apoyo económico correspondiente.

La explosión del Puente de la Concordia fue uno de los siniestros más graves en la capital durante 2025. El incidente, que involucró un tractocamión con 49 500 litros de gas LP, causó decenas de fallecidos y múltiples lesionados, así como daños materiales significativos en la zona afectada.

Las autoridades insisten en que la reparación del daño se completará tan pronto como se resuelva el conflicto familiar en curso y se establezca legalmente quiénes son los representantes de los menores, para asegurar que los recursos se apliquen conforme a lo que establece la ley.

El caso de Abril “N” continúa bajo seguimiento por parte de la FGJCDMX y del Gobierno capitalino, en paralelo con los esfuerzos más amplios para atender a todas las víctimas del siniestro y reforzar los mecanismos de protección y apoyo integral en consecuencias de este tipo de tragedias.