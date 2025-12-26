Metrobus CDMX: cerrarán estas tres estaciones de la Línea 5 este 26 de diciembre

El sistema Metrobús de la Ciudad de México informó que este viernes 6 de diciembre se suspenderá parcialmente el servicio en la Línea 5, debido a trabajos de mantenimiento nocturno, como parte de las acciones para mejorar la operación y seguridad del sistema de transporte.

¿Cuándo iniciarán los trabajos en la Línea 5 del metrobús?

A través de sus redes sociales oficiales, Metrobús detalló que la suspensión iniciará a partir de las 20:00 horas y se mantendrá hasta el cierre del servicio, afectando la circulación en ambas direcciones en un tramo específico de la línea que conecta distintos puntos del norte y norponiente de la capital.

Metrobus CDMX: cerrarán estas tres estaciones de la Línea 5 este 26 de diciembre

¿Qué estaciones de la línea 5 del metrobús cerrarán?

Las estaciones que no ofrecerán servicio durante este periodo son Vista Hermosa, Moctezuma y Recreo, lo que implica que los autobuses no realizarán ascenso ni descenso de pasajeros en dichos puntos durante las labores programadas. La medida se aplicará tanto en el sentido Preparatoria 1 como en dirección a Río de los Remedios.

De acuerdo con la información difundida por Metrobús, estos trabajos forman parte de un programa de mantenimiento preventivo, cuyo objetivo es garantizar un servicio más seguro, eficiente y confiable para los usuarios. Las autoridades señalaron que las labores se realizarán en horario nocturno con el fin de reducir las afectaciones a la movilidad diaria de las personas.

El organismo operador exhortó a los usuarios a anticipar sus traslados, tomar precauciones y considerar rutas alternas si necesitan circular por la zona durante el horario de suspensión. Asimismo, recomendó mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con el servicio.

La Línea 5 del Metrobús es una de las rutas que diariamente moviliza a miles de personas, por lo que este tipo de intervenciones buscan conservar la infraestructura en condiciones óptimas, prevenir fallas mayores y mejorar la experiencia de viaje. Autoridades capitalinas reiteraron que el mantenimiento es fundamental para alargar la vida útil del sistema y evitar riesgos operativos.

El aviso fue acompañado por un mensaje institucional bajo el lema “Estamos mejorando”, destacando que las acciones de mantenimiento son necesarias para fortalecer el transporte público de la capital. Además, se informó que una vez concluidas las labores, el servicio se restablecerá de manera normal al inicio de operaciones del día siguiente.

Finalmente, Metrobús recordó a la ciudadanía que los trabajos de mantenimiento programados forman parte de una estrategia permanente para garantizar un sistema de movilidad más seguro y eficiente, e invitó a los usuarios a planear sus viajes con anticipación y respetar las indicaciones del personal durante estos ajustes temporales en el servicio.