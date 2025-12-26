Operagua realiza limpieza de drenaje en Avenida Constitución en Cuautitlán Izcalli

El Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli informó que continúa con acciones permanentes para mejorar los servicios públicos y garantizar condiciones seguras para la población. Como parte de estos trabajos, personal del organismo Operagua llevó a cabo labores de limpieza y desazolve del sistema de drenaje en Avenida Constitución, a la altura del Fraccionamiento Sittia, con el objetivo de mitigar el derrame de aguas residuales en la zona.

De acuerdo con autoridades municipales, estas acciones consistieron en la remoción de basura, lodo y azolve que obstruían las tuberías del drenaje, lo que provocaba acumulaciones de agua y escurrimientos sobre la vialidad. La intervención busca prevenir encharcamientos, malos olores y posibles riesgos sanitarios, además de mejorar la circulación vehicular y peatonal.

Los trabajos fueron realizados por cuadrillas especializadas de Operagua, quienes utilizaron equipo y maquinaria adecuada para retirar los desechos acumulados dentro de la red de drenaje. Las autoridades señalaron que la acumulación de basura es una de las principales causas de taponamientos, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar arrojar residuos en la vía pública.

El Gobierno Municipal destacó que estas labores forman parte de un programa de mantenimiento preventivo, el cual se lleva a cabo de manera constante en distintas colonias y vialidades del municipio, especialmente en puntos identificados como de riesgo durante la temporada de lluvias.

Vecinos del Fraccionamiento Sittia señalaron que la limpieza del drenaje era necesaria, ya que los derrames de aguas residuales afectaban la movilidad y representaban un problema para quienes transitan diariamente por la zona. Tras las labores realizadas, se logró restablecer el flujo adecuado del drenaje, reduciendo las afectaciones.

Las autoridades municipales reiteraron que brindar condiciones seguras para la circulación es una prioridad, ya que estas acciones contribuyen directamente a la salud pública y a la calidad de vida de las y los habitantes de Cuautitlán Izcalli.

Finalmente, el Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de seguir trabajando de manera cercana con la ciudadanía, atendiendo reportes y necesidades relacionadas con los servicios básicos. Asimismo, invitó a la población a colaborar manteniendo limpias las calles y reportando cualquier anomalía en la infraestructura hidráulica, con el fin de prevenir afectaciones mayores.

Con estas acciones, Cuautitlán Izcalli avanza en el fortalecimiento de sus servicios públicos y en la construcción de un municipio más seguro y ordenado para todas y todos.