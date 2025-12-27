Abren a la circulación lateral del Periférico Norte tras concluir obra con concreto hidráulico

A partir de este viernes quedó abierta a la circulación la lateral del Periférico Norte (Boulevard Manuel Ávila Camacho), en el tramo que va de Río San Joaquín a la avenida Primero de Mayo, luego de que se cumpliera en su totalidad el tiempo técnico necesario para alcanzar la máxima resistencia del concreto hidráulico utilizado en la obra.

De acuerdo con la información oficial, la apertura de esta vialidad representa el cumplimiento puntual de un proyecto comprometido y ejecutado dentro del tiempo establecido. Los trabajos fueron realizados con recursos municipales y estuvieron encabezados por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, como parte de una intervención considerada histórica para esta zona del municipio.

Las autoridades señalaron que esta obra es relevante debido a que es la primera vez que un gobierno municipal atiende esta vialidad estratégica mediante el uso de concreto hidráulico de alta resistencia, lo que permitirá una mayor durabilidad en comparación con otros materiales utilizados anteriormente. La rehabilitación busca mejorar las condiciones de tránsito en una de las arterias más importantes que conectan al municipio de Naucalpan con la Ciudad de México.

El proyecto contempló la rehabilitación de 1,560 metros lineales con concreto MR-45, con un espesor de 25 centímetros, además de la reconstrucción integral de la estructura vial. Estas características técnicas tienen como objetivo ofrecer mayor resistencia al paso constante de vehículos, incrementar la seguridad de quienes transitan por la zona y reducir los costos de mantenimiento a largo plazo.

Además de la renovación del pavimento, la obra incluyó una transformación completa del entorno vial. Entre los trabajos realizados se encuentra la reconstrucción de banquetas y guarniciones, lo que mejora la movilidad peatonal y la imagen urbana del área. También se llevó a cabo la instalación de nuevo alumbrado público, con el fin de incrementar la visibilidad y la seguridad durante las noches.

Asimismo, se colocó señalamiento vial moderno, se rehabilitaron las redes de agua potable y drenaje, y se realizó la renovación de pozos y rejillas, acciones que buscan asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica y prevenir encharcamientos o afectaciones durante la temporada de lluvias.

Con la reapertura de la lateral del Periférico Norte, se espera una mejora significativa en la fluidez vehicular, beneficiando a miles de automovilistas que diariamente utilizan esta vía para trasladarse entre Naucalpan y la capital del país. Las autoridades municipales destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia de planeación y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.

Finalmente, el Gobierno de Ciudad Naucalpan afirmó que esta obra demuestra que, cuando se gobierna con compromiso y organización, los proyectos se concluyen en tiempo y forma, dejando beneficios tangibles para la ciudadanía y fortaleciendo la infraestructura urbana del municipio.