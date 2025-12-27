Atropellan a policía en punto de revisión en la Lagunilla

Detenido Hombre que atropelló a policía de tránsito. (SSC)

Un joven de 20 años de edad atropelló a un policía cuando intentó evitar su detención en un punto de revisión del programa “Salvando Vidas”, en las inmediaciones del mercado de La Lagunilla, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Como parte del programa de revisión a motociclistas, los oficiales establecieron un dispositivo integral para garantizar la seguridad y prevenir incidentes viales sobre el Eje 1 Norte Rayón y la calle Comonfort, en la colonia Morelos, cuando le marcaron el alto a un motociclista que no portaba la placa de circulación de la unidad de color negro con rojo.

En ese momento, el tripulante hizo caso omiso a la indicación y ante la proximidad de los uniformados intentó emprender la huida por lo que impactó a un oficial de Tránsito, lo que provocó que fuera derribado a la cinta asfáltica y sangre en una pierna, por lo que se solicitaron los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que arribaron al punto, diagnosticaron al uniformado con posible fractura de tibia, motivo por el cual lo trasladaron a un hospital para su atención médica especializada.

En tanto el joven de 20 años de edad fue detenido y junto con la motocicleta asegurada, fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente.