Inauguran en Santa Catarina del Monte la XIII edición del Festival Internacional Vientos de la Montaña Texcoco 2025

Desde la comunidad de Santa Catarina del Monte, la música de viento volvió a resonar en la sierra de Texcoco con la inauguración de la XIII Edición del Festival Internacional Vientos de la Montaña Texcoco 2025, un encuentro cultural que reúne a bandas y músicos de la región y que forma parte de las actividades artísticas y tradicionales del municipio.

El festival arrancó con la participación de diversas bandas que, desde la cuna de la música en Texcoco, llevaron sus melodías a distintos espacios, como el jardín, la catedral y comunidades vecinas, extendiendo así los llamados “vientos de la montaña” a todo el territorio texcocano. Este evento también se suma al marco de los festejos navideños que se realizan en el municipio.

Durante la inauguración, el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, acompañado por la presidenta honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Yesenia Armas Tobón, así como por integrantes del cuerpo de gobierno, directores de áreas administrativas y autoridades auxiliares, destacó la importancia de la música como un elemento que fortalece la identidad y las raíces de las comunidades. “La música, la cultura y nuestras raíces nos siguen uniendo”, expresó el alcalde.

Con la música interpretada de manera magistral por los músicos de la región, el edil reconoció el talento de los artistas texcocanos, en especial de los pueblos originarios donde la música es una forma de vida, como San Jerónimo Amanalco, Santa María Tecuanulco y Santa Catarina del Monte. Señaló que estas comunidades han sido fundamentales para preservar la tradición musical que distingue a Texcoco.

A pesar de las bajas temperaturas propias de la sierra, el ambiente se tornó cálido gracias a las interpretaciones de las bandas de viento, bajo la dirección de reconocidos maestros de la música local, quienes demostraron el alto nivel artístico que existe en el municipio.

Nazario Gutiérrez Martínez subrayó que este tipo de festivales no solo impulsan la tradición musical, sino que también representan un escaparate importante para los artesanos de Texcoco, quienes pueden exhibir y comercializar sus productos entre el público asistente, fortaleciendo así la economía local.

La XIII Edición del Festival Internacional Vientos de la Montaña se llevará a cabo en diferentes sedes, como el jardín municipal y la plaza comercial Gran Patio Texcoco, los días 26, 27 y 28 de septiembre, con la participación de bandas, grupos, ensambles y conjuntos musicales de diversos géneros. Destaca la presencia de una de las agrupaciones con mayor arraigo y tradición en México: la Banda de Tlayacapan de Brígido Santamaría.

Finalmente, el presidente municipal invitó a las y los texcocanos a disfrutar de este encuentro cultural, que ofrece eventos gratuitos para todas las familias. “El Festival Vientos de la Montaña es un reconocimiento al arte, la cultura y la tradición de nuestros músicos, así como a la magia que tiene Texcoco”, concluyó.