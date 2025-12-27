Van más de 900 automovilistas detenidos en “El Torito” en época navideña

Prueba de alcoholimetría en la Ciudad de México Prueba de alcoholimetría en la Ciudad de México (SSC)

Del 12 al 26 de diciembre, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), adscrito al Programa Conduce Sin Alcohol, “Jornadas Decembrinas”, ha detenido a 972 conductores superaron el límite permitido.

En este periodo 959 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular.

La SSC realizó 275 mil 528 pruebas AlcoStop (ambiente interior del vehículo) y 3 mil 170 pruebas de alcoholemia (aire espirado).

Durante la ejecución del operativo “Conduce Sin Alcohol” el 24 de diciembre, 73 conductores fueron detenidos e ingresados al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social “Torito”, 12 por ciento más arrestos que el día de nochebuena del 2024, cuando 65 personas pasaron la noche encerrados por haber tomado el volante tras ingerir bebidas embriagantes.

El proyecto que tiene la finalidad de que conductores de vehículos particulares y de transporte público, no sean víctimas o provoquen accidentes de tránsito en el marco de las celebraciones de la navidad, año nuevo y día de reyes, se intensifica y afina cada temporada, con mayor número de puntos de revisión, cambios de ubicación itinerantes, ejecución 24 horas y especialización en las pruebas de alcoholemia realizadas.