IECM actualiza el Marco Geográfico para incorporar pueblos y barrios originarios

Foto: IECM

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó un ajuste al Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2025 y al Catálogo de Unidades Territoriales, con el propósito de incorporar a pueblos y barrios originarios recientemente registrados por la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI).

Según el organismo, la actualización será utilizada como base para la organización de los mecanismos de democracia participativa de 2026, entre ellos la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) y la Consulta de Presupuesto Participativo correspondiente a los ejercicios 2026 y 2027.

Durante la sesión del órgano electoral se informó que los cambios derivan de la publicación, el pasado 16 de diciembre, del aviso mediante el cual la SEPI formalizó el registro de nuevos pueblos y barrios originarios en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

A partir de esta determinación, el IECM llevó a cabo una revisión técnica para establecer las equivalencias territoriales entre los registros realizados por la SEPI y las Unidades Territoriales que conforman el Marco Geográfico de Participación Ciudadana aprobado en octubre de este año.

Como resultado de este proceso, el Marco Geográfico se mantiene integrado por un total de mil 851 Unidades Territoriales. De ese universo, mil 764 corresponden a colonias, unidades habitacionales o fraccionamientos; 69 están clasificadas como pueblos y 18 como barrios originarios.

La actualización reconoce formalmente a los pueblos y barrios originarios inscritos recientemente, los cuales quedarán incorporados para efectos de los ejercicios de participación ciudadana del próximo año.

Entre los pueblos originarios reconocidos se encuentran comunidades de distintas alcaldías de la capital, como San Miguel Amantla, San Juan Tlihuaca, San Francisco Culhuacán, San Lorenzo Acopilco, San Pedro Cuajimalpa, Santa Isabel Tola, Iztacalco, San Lorenzo Tezonco, San Jerónimo Aculco-Lídice, San Nicolás Totolapan, San Antonio Tecómitl, San Pedro Atocpan, Villa Milpa Alta, San Andrés Mixquic, San Miguel Ajusco, San Gregorio Atlapulco y Santa Cruz Acalpixca, entre otros.

En el caso de los barrios originarios, se incorporan, entre otros, La Magdalena Culhuacán, distintos barrios de Ticomán, Cuauhtepec Barrio Alto y Bajo, San Sebastián Zapotitla y Guadalupe, San Antonio y San Lorenzo Tezonco.

El IECM señaló que, conforme a lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, las Unidades Territoriales integradas por pueblos y barrios originarios contarán con un tratamiento diferenciado. En estos casos, la definición y ejecución de los proyectos de Presupuesto Participativo se realizará de acuerdo con sus sistemas normativos y procedimientos tradicionales, a través de sus autoridades representativas.

De acuerdo con el órgano electoral, los ajustes al Marco Geográfico buscan que los procesos de participación ciudadana de 2026 se desarrollen con certeza jurídica y con pleno respeto a los derechos colectivos de los pueblos y barrios originarios.

En ese sentido, el Consejo General instruyó que el Catálogo de Unidades Territoriales actualizado sea considerado en las convocatorias correspondientes y que la información se difunda de manera oportuna tanto a las autoridades involucradas como a la ciudadanía, con el fin de garantizar una participación informada en los próximos ejercicios de democracia participativa.