Metrópoli

El STC informó que el 31 de diciembre el servicio concluirá antes, mientras que el 1 de enero operará con horario de día festivo

Metro ajusta horarios por fin de año y Año Nuevo

Por Gerardo Mayoral
Horario del Metro 24 de diciembre
Metro CDMX (Daniel Augusto)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó sobre los horarios de operación del Metro con motivo del cierre de año y el inicio de 2026, a fin de que las personas usuarias puedan planear con anticipación sus traslados.

De acuerdo con la información oficial, el miércoles 31 de diciembre el servicio se prestará de las 5:00 a las 23:00 horas en toda la red. La última salida de trenes desde las terminales está programada a las 22:30 horas.

Para el jueves 1 de enero de 2026, el Metro operará con el horario correspondiente a día festivo. Ese día, el servicio iniciará a las 7:00 horas y concluirá a las 24:00 horas.

El organismo detalló que estos ajustes responden a la dinámica de movilidad habitual durante las celebraciones de fin de año y al carácter festivo del primer día del año, por lo que recomendó a las personas usuarias considerar los horarios al organizar sus recorridos.

Asimismo, el STC indicó que el jueves 1 de enero se permitirá el acceso de bicicletas a las instalaciones del Metro, conforme al programa “Tu bici viaja en Metro”, el cual está vigente los domingos y días festivos. Esta medida, según se indicó, busca facilitar la movilidad de quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte.

Tendencias