Metro ajusta horarios por fin de año y Año Nuevo

Metro CDMX (Daniel Augusto)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó sobre los horarios de operación del Metro con motivo del cierre de año y el inicio de 2026, a fin de que las personas usuarias puedan planear con anticipación sus traslados.

De acuerdo con la información oficial, el miércoles 31 de diciembre el servicio se prestará de las 5:00 a las 23:00 horas en toda la red. La última salida de trenes desde las terminales está programada a las 22:30 horas.

Para el jueves 1 de enero de 2026, el Metro operará con el horario correspondiente a día festivo. Ese día, el servicio iniciará a las 7:00 horas y concluirá a las 24:00 horas.

El organismo detalló que estos ajustes responden a la dinámica de movilidad habitual durante las celebraciones de fin de año y al carácter festivo del primer día del año, por lo que recomendó a las personas usuarias considerar los horarios al organizar sus recorridos.

Asimismo, el STC indicó que el jueves 1 de enero se permitirá el acceso de bicicletas a las instalaciones del Metro, conforme al programa “Tu bici viaja en Metro”, el cual está vigente los domingos y días festivos. Esta medida, según se indicó, busca facilitar la movilidad de quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte.