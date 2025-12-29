Así tendrás que separar tu basura en la CDMX… y esto pasará si no lo haces (@Hans2412)

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, a partir del 1 de enero de 2026, todos los domingos deberás entregar tanto materiales que pueden transformarse en nuevos productos como aquellos que ya no se pueden aprovechar, incluidos los voluminosos.

La estrategia forma parte de la campaña “Transforma tu Ciudad: cada residuo en su lugar”, impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México para reducir la cantidad de desechos que llegan a los rellenos sanitarios.

Roberto Castillo, Director General de la Agencia de Gestión Integral de Residuos en la Ciudad de México, comunicó que se busca aumentar la cultura del reciclaje para lograr una ciudad más sustentable.

Paso a paso: así debes separar tu basura en la CDMX a partir de 2026

Desde el 1 de enero de 2026, cada residuo deberá ser separado en su lugar, y un día específico de la semana estará destinado para entregar cada tipo de residuos.

Todos los domingos deberás entregar tanto productos reciclables como aquellos que ya no se pueden aprovechar, incluidos los voluminosos.

Lunes, miércoles, viernes y domingo: entrega de residuos reciclables. Entre ellos se encuentran: papel, cartón, plástico, vidrio, aluminio, latas, ropa, textiles, madera y envases multicapa (tipo Tetra Pak).

La Secretaría del Medio Ambiente también compartió las especificaciones de separación de cada tipo de residuo y el lugar a donde deben ser llevados, con el objetivo de mantener una organización que mejore el medio ambiente y disminuya la contaminación en la capital.

Transformar nuestra ciudad es una tarea de todos y todas. Guarda y comparte esta guía para recordar cómo separar correctamente nuestros residuos.

pic.twitter.com/hHN61YUIcu — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) December 29, 2025

¿Qué pasa si no separas la basura correctamente a partir del 2026 en CDMX?

Para lograr la efectividad de la campaña y hacer de la Ciudad de México una capital más sustentable, se establecerán mecanismos de vigilancia para asegurar que la separación de residuos se mantenga.

El Gobierno de la Ciudad de México no ha informado sobre sanciones, multas o castigos específicos para quienes no separen correctamente los residuos. Sin embargo, los camiones recolectores podrían rechazar la basura si no está separada o si se entrega en el día incorrecto, lo que implica que no habrá recolección hasta corregirlo.





CDMX busca ser más sustentable: así fomentará el reciclaje entre los capitalinos

La Ciudad de México genera alrededor de 12 400 a 12 800 toneladas de residuos sólidos urbanos cada día, lo que equivale a más de 1.4 kg de basura por persona al día en promedio.

Esa enorme cantidad de desechos obliga a replantear los hábitos de consumo y manejo de residuos para reducir el impacto ambiental.

Implementar una cultura de separación y reciclaje es crucial no solo para disminuir lo que llega a los rellenos sanitarios, sino también para reducir contaminación, emisiones de gases de efecto invernadero y preservar recursos naturales, al reincorporar materiales reutilizables a la economía en lugar de enterrarlos o quemarlos.

Con estas medidas, la CDMX busca que cada habitante se convierta en un actor clave para el cuidado del medio ambiente.

Separar correctamente la basura no solo facilita la recolección y el reciclaje, sino que también contribuye a reducir la contaminación y construir una ciudad más sustentable para los capitalinos.



