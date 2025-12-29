Cierra estación Auditorio de L7 del Metro por trabajos de remodelación rumbo al mundial

Metro Auditorio (Misael Valtierra)

Como parte de los preparativos de movilidad e infraestructura que se realizan de cara a la próxima Copa del Mundo, la estación Auditorio de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro permanecerá cerrada hasta nuevo aviso por trabajos de mejora y mantenimiento, informó el organismo.

Durante dicho periodo, los trenes continuarán circulando por la línea, pero no realizarán parada en dicha estación, por lo que no se permitirá el ascenso ni descenso de personas usuarias.

El STC precisó que el resto de las estaciones de la Línea 7 —que corre de El Rosario a Barranca del Muerto— operan con normalidad, y recomendó a las y los usuarios utilizar como alternativas las estaciones Polanco y Constituyentes, ambas ubicadas a una distancia caminable de Auditorio y con conexiones hacia zonas de alta afluencia.

La estación Auditorio se localiza en una de las áreas con mayor actividad cultural, laboral y turística de la capital, al dar servicio a la zona del Auditorio Nacional, el Bosque de Chapultepec y corredores empresariales de Polanco. Su cierre temporal coincide con el periodo vacacional de fin de año, cuando suele registrarse una variación en la demanda del transporte público, aunque también una alta movilidad por actividades recreativas y eventos.

De acuerdo con el Metro, el cierre responde a labores de mantenimiento que forman parte de una estrategia permanente para mejorar la seguridad y el funcionamiento de la red. En años recientes, el STC ha implementado cierres parciales o temporales de estaciones para atender trabajos en sistemas eléctricos, vías, drenaje, escaleras, losas o instalaciones electromecánicas, como parte de los programas de rehabilitación impulsados tras incidentes y diagnósticos técnicos.

La Línea 7 ha sido una de las rutas que ha recibido atención prioritaria debido a su antigüedad y a las condiciones geológicas del trazo que atraviesa zonas como Tacuba y Chapultepec. En distintos momentos, autoridades del Metro han señalado que estas labores buscan prevenir fallas mayores y reducir riesgos para las personas usuarias, aun cuando implican afectaciones temporales al servicio.

Cabe mencionar que el STC no ha detallado la duración estimada de los trabajos en Auditorio ni las intervenciones específicas que se realizan en la estación. Tampoco se ha informado si el cierre podría extenderse más allá de los próximos días, por lo que se mantiene el estatus de “hasta nuevo aviso”.

El Metro recomendó a las y los usuarios anticipar sus traslados, considerar tiempo adicional en sus recorridos y atender los avisos oficiales difundidos a través de sus canales institucionales. En este sentido, recordó que el personal operativo se encuentra orientando a las personas usuarias en estaciones cercanas para facilitar el uso de rutas alternas.