Metro CDMX anuncia horarios especiales de servicio por Año Nuevo

El STC ajustará su operación el 31 de diciembre y 1 de enero Imagen generada con IA

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que aplicará horarios especiales de servicio con motivo de las celebraciones de Año Nuevo, correspondientes al miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero, con el objetivo de que los usuarios puedan planear sus traslados con anticipación.

Horario del Metro el miércoles 31 de diciembre

De acuerdo con el STC, el servicio del Metro operará el 31 de diciembre de 5:00 a 23:00 horas en toda la red. Asimismo, se precisó que la última salida de trenes será a las 22:30 horas desde las terminales, por lo que se recomienda a los usuarios tomar previsiones y evitar contratiempos.

Servicio del Metro el jueves 1 de enero

Para el jueves 1 de enero, el Metro funcionará con horario de día festivo, iniciando operaciones a las 7:00 horas y concluyendo a las 24:00 horas. Este esquema es el que se aplica habitualmente en domingos y días festivos oficiales.

Acceso con bicicletas y recomendaciones

El STC recordó que, al tratarse de un día festivo, el 1 de enero se permitirá el ingreso de bicicletas a las estaciones, conforme al programa “Tu bici viaja en Metro”. Finalmente, la autoridad exhortó a los usuarios a planear con tiempo sus traslados, especialmente durante la noche del 31 de diciembre, cuando el servicio concluirá de manera anticipada.