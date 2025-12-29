Nueva estrategia de separación de residuos buscará recuperar hasta 75% de basura generada

Arranca CDMX nueva estrategia de separación de residuos; busca recuperar hasta 75% de la basura generada

La Ciudad de México presentó la campaña preventiva de separación de residuos sólidos “Transforma tu Ciudad, Cada Residuo en su Lugar”, que comenzará de manera operativa el próximo 1 de enero. El objetivo es reducir el volumen de basura que llega a disposición final y aprovechar hasta 75 por ciento de los residuos que se generan diariamente en la capital, a través de la separación desde el origen y su posterior reciclaje o transformación.

Al presentar la estrategia en la colonia Pro Hogar, en la alcaldía Azcapotzalco, autoridades capitalinas detallaron que la ciudad produce alrededor de 8 mil 500 toneladas de residuos sólidos urbanos cada día. En promedio, cada habitante genera poco más de un kilogramo diario, lo que coloca a la capital como la segunda entidad del país con mayor generación de residuos.

De ese total, 56 por ciento corresponde a residuos orgánicos, 21 por ciento a inorgánicos reciclables y otro 21 por ciento a residuos no reciclables, principalmente sanitarios.

El nuevo esquema contempla la separación en tres fracciones desde los hogares, comercios, oficinas y escuelas. Los residuos orgánicos se depositarán en contenedores verdes y se recolectarán los martes, jueves y sábados.

Los reciclables, identificados con el color gris, y los no reciclables, en color naranja, deberán entregarse en bolsas separadas los lunes, miércoles, viernes y domingo. Con ello, el gobierno dijo buscar evitar la mezcla de residuos durante la recolección y en las estaciones de transferencia.

Separación desde casa, eje de la estrategia

La jefa de Gobierno, Clara Brugada aseguró que ningún esfuerzo institucional será suficiente si la separación no comienza en los hogares. Señaló que actualmente la ciudad cuenta con 12 estaciones de transferencia que reciben miles de toneladas de residuos al día, pero la mayoría llega mezclada, lo que dificulta su aprovechamiento.

“Si en casa separamos bien, vamos a lograr cumplir nuestras metas”, afirmó.

La jefa del Ejecutivo local indicó que el cambio implica infraestructura, además de un ajuste de hábitos cotidianos. Insistió en que los residuos deben dejar de concebirse como basura sin valor, para entenderlos como materiales que pueden tener una segunda vida.

En ese sentido, explicó que los residuos orgánicos podrán convertirse en composta para las áreas verdes de la ciudad, mientras que los inorgánicos reciclables, como plástico, cartón, vidrio o aluminio, podrán reincorporarse a procesos productivos.

El compromiso de las autoridades es que, rumbo a 2030, al menos la mitad de todos los residuos generados en la ciudad logren transformarse. Para ello, Brugada afirmó que el gobierno capitalino está invirtiendo en la modernización de plantas de composta y en la construcción de dos nuevas instalaciones que permitan ampliar la capacidad de tratamiento de residuos orgánicos.

Cambios operativos

Como parte de la estrategia, la separación no se limitará a los hogares, además se mantendrá durante todo el proceso de recolección y transferencia. Clara Brugada informó que los trabajadores del servicio de limpia ya fueron capacitados para operar bajo el nuevo esquema y para orientar a la ciudadanía sobre la correcta clasificación de los residuos.

La jefa de Gobierno también anunció una inversión en el parque vehicular del servicio de limpia. Detalló que el próximo 6 de enero se entregarán 50 camiones nuevos, que se sumarán a otros 50 adquiridos por las alcaldías.

El compromiso, dijo, es que por cada unidad que compren los gobiernos locales, el gobierno central aportará otra, con el fin de renovar gradualmente la flota y mejorar las condiciones de trabajo del personal.

Además, llamó a la población a considerar el esfuerzo de los trabajadores de limpia y evitar entregar residuos mezclados, ya que la separación posterior resulta más compleja y riesgosa. Afirmó que la nueva política busca dignificar el trabajo de quienes diariamente mantienen limpia la ciudad y reducir los impactos ambientales de la mala gestión de residuos.

Acciones locales en Azcapotzalco

Como dato adicional, la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, informó que la demarcación está lista para implementar el nuevo modelo de separación desde el primer día del año. Detalló que en la alcaldía se recolectan alrededor de 229 toneladas de residuos sólidos urbanos y que existen 78 rutas domiciliarias ya preparadas para operar con el esquema diferenciado.

Señaló que Azcapotzalco cuenta con un Reciclatrón fijo en la Alameda Norte, que opera de lunes a lunes y permite a la población llevar residuos electrónicos, electrodomésticos, pilas y cargadores para su correcta disposición.

Además, precisó que la alcaldía ha retirado más de 50 acumuladores de residuos y mantiene acciones permanentes contra tiraderos clandestinos, con la instalación de cámaras y alarmas en puntos críticos.

La alcaldesa recordó que el tiradero de cascajo en la vía pública ya es considerado un delito ambiental y llamó a la población a utilizar los mecanismos institucionales para su disposición. Añadió que, como zona industrial, Azcapotzalco cuenta con rutas específicas para la recolección de residuos generados por empresas.





Clara Brugada concluyó que el inicio de año representa una oportunidad para adoptar un propósito colectivo: cambiar la forma en que la ciudad maneja sus residuos. Adelantó que la campaña Casa por Casa comenzará en Azcapotzalco y se extenderá al resto de la capital, con la entrega de tres contenedores por vivienda y orientación directa a la población.

“Es una tarea titánica”, reconoció, pero aseguró que con la participación ciudadana es posible transformar la ciudad y su relación con el medio ambiente.