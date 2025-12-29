PAN CDMX anuncia ruta de trabajo político y legislativo rumbo a 2026

Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN CDMX

La dirigencia del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México informó que, de cara a 2026, mantendrá una estrategia de trabajo político, legislativo y territorial orientada a consolidar propuestas de política pública y fortalecer su presencia en la capital del país.

La presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez, señaló que el partido tiene prevista la realización de asambleas, recorridos, foros y encuentros con militantes y ciudadanía, con el objetivo de recabar propuestas y dar seguimiento a una agenda enfocada en temas prioritarios para la ciudad.

En su posicionamiento, la dirigente explicó que estas actividades forman parte de una ruta de trabajo político y parlamentario que, dijo, ha permitido consolidar iniciativas en distintas materias.

Entre ellas mencionó el planteamiento conocido como “Ciudad Esponja”, una propuesta legislativa que busca fomentar la captación de agua de lluvia en nuevos desarrollos inmobiliarios, actualmente en análisis en el Congreso de la Ciudad de México.

De acuerdo con Luisa Gutiérrez, esta iniciativa se suma a otros ejes que el partido considera prioritarios, como seguridad, infraestructura, acceso al agua, vivienda digna y movilidad, los cuales, afirmó, han sido recurrentemente señalados por la ciudadanía como áreas que requieren atención desde la política pública.

La dirigente del PAN capitalino también expresó su visión sobre el contexto nacional y local, al señalar que existe un ambiente de inestabilidad e ingobernabilidad, al que atribuyó diversos problemas en materia de seguridad, transporte e impartición de justicia.

También indicó que el PAN CDMX concluye el año con una dirigencia que considera fortalecida en términos de unidad y estrategia, y con proyectos definidos para enfrentar los próximos procesos electorales, con el objetivo de competir por alcaldías y distritos locales y federales.

Finalmente, dijo que el partido continuará impulsando un trabajo político y parlamentario basado en el diálogo con otras fuerzas políticas.