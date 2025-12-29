Plantones y protestas de última hora: ¿qué puntos evitar hoy en CDMX? FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

“Para hoy, 29 de diciembre de 2025, no hay movilizaciones sociales programadas”, señaló la dependencia. No obstante, precisó que se mantiene el monitoreo ante la posible concentración de manifestantes que podrían generar congestión vehicular en distintos puntos de la ciudad.

Por su parte, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) indicó que, en caso de registrarse bloqueos o cierres viales, se informará de manera oportuna a la ciudadanía para evitar contratiempos. “Ante cualquier situación los mantendremos informados”, señaló la dependencia a través de su cuenta oficial en la red social X.

¿En dónde hay posibles manifestaciones?

Aunque no hay movilizaciones previstas, el C5 reportó la presencia de ocho plantones en diferentes zonas de la capital, así como la realización de siete eventos de esparcimiento, lo que podría generar carga vehicular considerable.

Puntos donde se reportan posibles plantones:

Alcaldía Cuauhtémoc

Zócalo capitalino, colonia Centro Histórico.

República de Cuba No. 11, colonia Centro Histórico.

Tonalá No. 125, colonia Roma Norte.

Monte de Piedad y Guatemala, colonia Centro Histórico.

Arcos del Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico.

Chihuahua No. 216, colonia Roma Norte.

Avenida Paseo de la Reforma número 211 – 213.

Alcaldía Benito Juárez

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Avenida México-Coyoacán número 343, colonia Xoco.

Hoy no circula: 29 de diciembre

Finalmente, las autoridades recordaron que este lunes, de 5:00 a 22:00 horas, no podrán circular los vehículos con engomado amarillo, hologramas 1 y 2 y terminación de placas 5 y 6, conforme al programa Hoy No Circula.