Brugada reporta 92% de avances en compromisos de 2025 y anticipa mayor inversión pública en 2026

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX y Juan Pablo De Botton Falcón, Secretario de Administración y Finanzas

El Gobierno de la Ciudad de México informó que al cierre de 2025 se registró un avance de 92 por ciento en los compromisos establecidos para el periodo 2024-2030, al reportar progresos verificables en 85 de los 91 objetivos planteados al inicio de la administración.

El balance fue presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante la última conferencia de prensa del año.

En el informe se reportó la puesta en marcha del Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México, que inició operaciones en 2025 con infraestructura y presupuesto asignados, así como con una iniciativa de ley que se encuentra en análisis en el Congreso local.

El proyecto contempla la construcción de 300 Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil, además de casas de día para personas mayores, centros de rehabilitación, lavanderías y comedores públicos, así como la implementación del modelo denominado Casas de las 3R, orientado al reconocimiento, redistribución y reducción del tiempo dedicado a las tareas de cuidado.

En materia social, la administración capitalina señaló que los programas universales de bienestar alcanzan actualmente a más de dos millones de personas. Según lo expuesto, estas políticas han contribuido a que alrededor de un millón de habitantes salieran de la pobreza en los últimos años, como parte del modelo de atención social implementado en la ciudad.

En el rubro de seguridad, el gobierno local reportó que 2025 cerrará con una disminución de los delitos de alto impacto. Entre las cifras presentadas se encuentra una reducción de 10 por ciento en homicidios y de 13 por ciento en el robo de vehículo, tanto con violencia como sin ella.

Las autoridades atribuyeron estos resultados a una estrategia basada en la coordinación interinstitucional, la evaluación permanente y el fortalecimiento de la presencia territorial, que incluye la incorporación de nuevas patrullas y la ampliación de la red de cámaras de videovigilancia. Con ello, se indicó, la capital avanza hacia su consolidación como una de las ciudades con mayor cobertura de videovigilancia en América.

En el ámbito financiero, se informó que la Ciudad de México mantiene finanzas consideradas sólidas y sin contratación de nueva deuda. La Secretaría de Administración y Finanzas reportó un incremento de 20 por ciento en la recaudación local durante el año, particularmente en el impuesto predial, lo que permitió fortalecer los ingresos propios de la entidad.

Asimismo, se presentó un plan de obra pública con un aumento de 55 por ciento en la inversión programada para el periodo 2025-2026.

De acuerdo con los datos oficiales, este incremento en la inversión pública estará orientado principalmente a proyectos de espacios públicos, movilidad, repavimentación e iluminación, así como a la creación de aproximadamente 600 mil metros cuadrados de nuevos espacios urbanos.

La administración subrayó que estas acciones se realizarán sin recurrir a endeudamiento adicional.

En cuanto al desempeño económico, el gobierno capitalino señaló que la ciudad mantiene cifras positivas en generación de empleo formal y perspectivas favorables de crecimiento para 2026, apoyadas en la estabilidad económica, la confianza del sector empresarial y la inversión en infraestructura.

Durante el mismo informe, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, indicó que 2026 será planteado como un año de inversión permanente.

Explicó que parte de los recursos que anteriormente se destinaban a promoción turística serán reorientados hacia obras públicas estratégicas, con el objetivo de mejorar la experiencia urbana, incentivar la derrama económica y fortalecer la creación de empleos en la capital.

Las autoridades capitalinas señalaron que los resultados presentados forman parte del seguimiento anual a los compromisos de gobierno establecidos al inicio de la administración y que el avance será actualizado de manera periódica conforme se desarrollen los proyectos previstos rumbo a 2030.