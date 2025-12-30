Congreso Edomex aprueba presupuesto de egresos 2026 “con interés colectivo”

Congreso Edomex aprueba presupuesto de egresos 2026

El Congreso del Estado de México aprobó el presupuesto de egresos 2026, se trata de un monto de 410 mil 341 millones 615 mil 262 pesos orientado a satisfacer las necesidades sociales del interés colectivo, en congruencia con los objetivos y las líneas de acción establecidas en el Plan de Desarrollo estatal.

Este presupuesto, incluido en el Paquete Fiscal 2026 enviado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, supera con más de 21 mil 790 millones de pesos lo destinado en 2025, dicha cifra representa un incremento del 5.6% en el año en el que se asignaron 388 mil 550 millones 619 mil 260 pesos.

De acuerdo con el documento, este presupuesto consolida una política de gasto responsable y equilibrada con las proyecciones de ingresos previstas en la Ley de Ingresos del Estado de México, para mantener un balance presupuestario, y contribuir a la estabilidad de las finanzas públicas.

Para el Eje 1. Cero Corrupción y Gobierno del Pueblo y para el Pueblo “Estado de Derecho y Austeridad”, se destinaron 111 mil 40 millones 243 mil 704 pesos.

Para el Eje 2. Bienestar Animal y Acceso Universal al Agua “Preservación y Promoción Ecológica” fueron 7 mil 647 millones 695 mil 478 pesos.

Para el Eje 3. Empleo Digno y Desarrollo Económico “Inclusión para el Bienestar y la Prosperidad”, 24 mil 713 millones 843 mil 902 pesos.

Y para el Eje 4. Bienestar Social Combate a la Pobreza y Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad serán 219 mil 879 millones 507 mil 417 pesos.

Además, para los Ejes Transversales 1 y 2: Igualdad de Género (el primero) y Construcción de la Paz y la Seguridad, se destinarán 12 mil 134 millones 660 mil 178 pesos y 34 mil 925 millones 664 mil 583 pesos, respectivamente.

Entre estos recursos, para los organismos descentralizados se destinaron 160 mil 537 millones 727 mil 799 pesos; para los órganos autónomos 14 mil 595 millones 289 mil 428 pesos; para el Poder Legislativo 2 mil 346 millones 597 mil 978 pesos; y para Poder Judicial 6 mil 331millones 216 mil 477 pesos.

El Congreso local dio a conocer que dicho presupuesto no involucra la imposición de endeudamiento nuevo, lo que confirma que la consolidación presupuestaria se realizará a partir del fortalecimiento institucional, el orden administrativo, la eficiencia del gasto y no desde mayores cargas fiscales para la población.

El documento enfatiza que fue una propuesta presupuestal construida con visión de Estado, que fortalece la rectoría del interés público y traduce en asignaciones presupuestarias una definición política clara: gobernar para servir a la gente, sin excesos, sin simulación y sin privilegio.