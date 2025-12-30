Ecatepec cierra 2025 con avances visibles en materia de seguridad

Al cierre de 2025, el municipio de Ecatepec reporta resultados positivos en materia de seguridad, luego de años marcados por altos índices delictivos. Autoridades municipales informaron que, gracias a una estrategia coordinada entre los tres niveles de gobierno, se logró una reducción significativa en delitos de alto impacto, lo que representa un cambio importante para la población.

Durante la más reciente Mesa de Construcción de la Paz, encabezada por autoridades locales, se dio a conocer que los delitos de alto impacto disminuyeron en un 25 por ciento en comparación con periodos anteriores. Entre los datos más relevantes destaca la reducción del 33 por ciento en el delito de homicidio doloso, uno de los indicadores que más preocupa a la ciudadanía, así como una baja del 37 por ciento en el robo de vehículos, un problema que durante años afectó a miles de familias en la región.

En este contexto, el municipio recibió la visita de la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, con quien se revisaron los resultados de la estrategia de seguridad aplicada en Ecatepec. Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en que el trabajo conjunto ha sido clave para frenar la violencia y recuperar la confianza de la ciudadanía.

Uno de los factores principales de estos avances ha sido la implementación del Mando Unificado, un modelo de coordinación que permite que distintas corporaciones trabajen de manera conjunta y ordenada. En este esquema participan la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Policía Estatal y la Policía Municipal, lo que ha fortalecido la capacidad de respuesta ante hechos delictivos.

De acuerdo con autoridades locales, este esfuerzo coordinado ha permitido romper con la inercia delictiva que por años caracterizó a Ecatepec. La presencia constante de fuerzas de seguridad, los operativos conjuntos y el intercambio de información han sido fundamentales para obtener resultados que hoy comienzan a reflejarse en las cifras oficiales y en la percepción de seguridad de los habitantes.

El gobierno municipal destacó que la construcción de la paz es un trabajo diario y que los avances logrados en 2025 son solo el inicio. Con base en estos resultados, se busca consolidar las acciones de seguridad para avanzar hacia un 2026 más seguro, donde las familias de Ecatepec puedan vivir con mayor tranquilidad.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso de mantener y fortalecer las estrategias que han dado resultados, subrayando que la seguridad es una prioridad y que en Ecatepec el cambio ya se empieza a notar.