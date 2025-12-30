Huixquilucan recibe donación de motos para agilizar atención a la ciudadanía

Con el propósito de reforzar la atención inmediata a la población y mejorar la respuesta en situaciones de riesgo, el gobierno municipal de Huixquilucan recibió la donación de 10 motocicletas que se destinarán al personal de la Dirección de Gobierno, anunciaron las autoridades locales.

La entrega de estas unidades fue posible gracias al Comité Central de la Comunidad Judía de México, que aportó las motocicletas tipo Carabela para apoyar el trabajo diario de las y los servidores públicos que operan en las tres zonas del municipio.

Durante el acto de recepción, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, agradeció la donación y resaltó que este equipamiento servirá para fortalecer la capacidad de respuesta del gobierno ante emergencias o situaciones urgentes, mejorando los tiempos de atención y acercando los servicios públicos a la ciudadanía.

Contreras Carrasco destacó que la dotación de estas motocicletas responde a una política de gobierno orientada a atender las demandas sociales con eficacia, transparencia y responsabilidad, además de proteger la integridad de las familias huixquiluquenses. Subrayó que el personal de la Dirección de Gobierno trabaja de manera permanente para salvaguardar el orden y la paz en la demarcación.

Las nuevas unidades permitirán fortalecer tareas de vigilancia, atención a reportes ciudadanos y proximidad social, al facilitar la movilidad de los agentes en zonas donde el tráfico u otros factores dificultan el traslado de vehículos más grandes.

Autoridades municipales también señalaron que la donación se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio para consolidar a Huixquilucan como un municipio que escucha y atiende las necesidades de sus habitantes, reforzando su cercanía con la población y promoviendo una gestión pública orientada al bienestar común.

Además de este apoyo, el gobierno local ha impulsado diversas acciones relacionadas con la seguridad vial y la atención ciudadana, incluidas campañas de ordenamiento de motocicletas y operativos de revisión para mejorar la seguridad en las calles.

La presidenta municipal aseguró que estos esfuerzos continuarán en 2026, con el objetivo de mantener una respuesta pronta y eficaz para las y los huixquiluquenses, consolidando un municipio más seguro, ordenado y atento a las necesidades de la comunidad.

Con esta donación, Huixquilucan refuerza sus herramientas para atender situaciones de riesgo y reafirma su compromiso de brindar un servicio público ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía.