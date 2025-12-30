Invitan a disfrutar de la pista de hielo gratuita en Tlalnepantla

Con el objetivo de ofrecer espacios de convivencia y recreación para las familias, el gobierno de Tlalnepantla invita a la ciudadanía a disfrutar de la gran pista de hielo instalada en el Deportivo Cri-Cri, una actividad pensada para pasar momentos inolvidables en compañía de familia, amigas y amigos.

La pista de hielo es totalmente gratuita y está abierta al público en general, lo que la convierte en una opción accesible para niñas, niños, jóvenes y adultos que buscan una experiencia diferente durante estos días. Desde temprana hora, habitantes de distintas colonias han acudido al Deportivo Cri-Cri para disfrutar del ambiente festivo y participar en esta actividad recreativa.

De acuerdo con la información proporcionada, la pista de hielo abre sus puertas a partir de las 10:00 de la mañana. Personal capacitado se encuentra en el lugar para orientar a los asistentes, apoyar a quienes patinan por primera vez y garantizar que la actividad se desarrolle de manera ordenada y segura para todos.

Uno de los principales atractivos es el show de patinaje artístico, que se presenta a las 12:00 horas. Este espectáculo ha reunido a decenas de familias que disfrutan de las coreografías y acrobacias sobre el hielo, convirtiéndose en un momento especial para chicos y grandes. Las autoridades señalaron que estas funciones corresponden a las últimas fechas del evento, por lo que invitaron a la población a no dejar pasar la oportunidad de asistir.

Vecinas y vecinos que han acudido al lugar señalaron que este tipo de actividades gratuitas fortalecen la convivencia familiar y social, además de brindar alternativas de entretenimiento sin afectar la economía de los hogares. Para muchas niñas y niños, la pista de hielo representa una experiencia nueva y emocionante dentro de su propio municipio.

El Deportivo Cri-Cri fue acondicionado para recibir a las y los visitantes, contando con áreas amplias y seguras. Las autoridades municipales reiteraron que estas acciones buscan fomentar el uso de espacios públicos y promover actividades que contribuyan al bienestar de la comunidad.

Finalmente, se invitó a la ciudadanía de Tlalnepantla a acudir en los últimos días del evento, disfrutar de la pista de hielo y del show de patinaje, y aprovechar esta experiencia gratuita que busca cerrar la temporada con alegría y convivencia familiar.