Reabren carril lateral del Periférico Norte en Naucalpan tras rehabilitación histórica

El carril lateral del Periférico Norte ya se encuentra en operación, luego de ser rehabilitado como parte de una obra que busca mejorar la movilidad, la seguridad vial y la imagen urbana de una de las vialidades más transitadas de Naucalpan. La inauguración fue encabezada por el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, acompañado por la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez.

La obra consistió en la rehabilitación total del carril lateral, el cual ahora cuenta con concreto hidráulico de alta resistencia, lo que permitirá una mayor durabilidad y mejor desempeño ante el tránsito constante de vehículos. De acuerdo con autoridades municipales, este tipo de material reduce el desgaste de la superficie y disminuye la necesidad de reparaciones frecuentes, beneficiando directamente a automovilistas y transportistas que utilizan diariamente esta vía.

Durante el acto inaugural, se destacó que esta rehabilitación responde a una demanda histórica de vecinos y conductores, quienes por años señalaron el deterioro del carril lateral del Periférico Norte. Baches, encharcamientos y malas condiciones de la carpeta asfáltica eran problemas constantes que afectaban la circulación y ponían en riesgo la seguridad vial.

Las autoridades señalaron que, además de mejorar las condiciones de la vialidad, la obra también brinda mayor seguridad para peatones y automovilistas, así como una imagen urbana más digna para quienes transitan por la zona. La rehabilitación forma parte de una estrategia integral para mejorar la infraestructura del municipio y atender rezagos acumulados durante años.

El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, subrayó que este tipo de acciones reflejan una visión de gobierno que pone al centro a la gente y a sus comunidades, priorizando obras que impactan de manera directa en la vida diaria de la población. En ese sentido, afirmó que el Gobierno de Ciudad Naucalpan continuará trabajando con responsabilidad y resultados tangibles.

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de México de seguir apoyando a los municipios en proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo y bienestar de la ciudadanía, especialmente en zonas con alta afluencia vehicular.

Vecinas y vecinos de Naucalpan manifestaron que la reapertura del carril lateral representa un alivio para la movilidad, ya que permitirá traslados más seguros y ágiles. Para muchos automovilistas, esta obra significa una mejora visible en su trayecto diario.

Finalmente, las autoridades señalaron que esta rehabilitación es parte de las acciones que buscan devolverle a Naucalpan la dignidad que merece, consolidando obras consideradas históricas y avanzando hacia un municipio con mejores vialidades y mayor calidad de vida para sus habitantes.