Última oportunidad para disfrutar estos planes en la CDMX este fin de semana

Reyes magos en CDMX

El arranque de 2026 viene acompañado de múltiples actividades para quienes se quedan o visitan la Ciudad de México. Del viernes 2 al domingo 4 de enero, la capital ofrecerá opciones para todos los gustos y presupuestos, desde espectáculos familiares y planes nocturnos, hasta festivales gastronómicos ideales para despedir la temporada decembrina.

Foto gratis con los Reyes Magos

Gratis

Utopías de CDMX

3 de enero de 2026 – 4 de enero de 2026

¡Prepárate para conocer a Melchor, Gaspar y Baltasar! Este fin de semana, los Reyes Magos visitarán la CDMX y saludarlos es imprescindible en tu lista de planes.

Estos fantásticos personajes estarán en diferentes Utopías y, además de tomarte la emblemática foto, disfrutarás de espectáculos culturales, talleres y otras actividades. Consulta la lista de horarios y lugares aquí.

Cri-Cri regresa con sus últimas funciones

cri-cri

$399 a $499

Teatro Hidalgo en Hidalgo 23, Centro Histórico

3 de enero de 2026 – 4 de enero de 2026

13:00 hrs

Uno de los planes imperdibles para chicos y grandes es el espectáculo “Descubriendo a Cri Cri”, protagonizado por Mario Iván Martínez, que este fin de semana presenta sus funciones finales.

El montaje revive las entrañables historias del Grillito Cantor, llevando al escenario personajes emblemáticos como el Ratón Vaquero y otros clásicos que han marcado generaciones. Es una opción perfecta tanto para el público infantil como para adultos que buscan un viaje nostálgico.

Ciclos de Luz: una experiencia nocturna en Chapultepec

Desde $275, más cargo por servicio

Parque Rosario Castellanos, Chapultepec; entrada por Calzada Flotante del Jardín Escénico.

2 de enero de 2026 – 4 de enero de 2026

Tours a partir de las 6:00 p.m.

Para quienes prefieren un plan distinto al caer la noche, Ciclos de Luz transforma el Bosque de Chapultepec en un recorrido sensorial lleno de color, música y tecnología.

La experiencia inmersiva, que dura entre 45 y 60 minutos, invita a caminar entre instalaciones luminosas que interactúan con el entorno natural: árboles iluminados, juegos de sombras y paisajes sonoros que convierten el bosque en un espacio casi mágico.

Como atractivo adicional, el recorrido incluye una exposición temática de la película Avatar: Fuego y Ceniza, disponible únicamente por tiempo limitado.

Festival de Roscas de Reyes y chocolate

Huerto Roma Verde en Jalapa 234, Roma Norte

3 de enero de 2026 – 4 de enero de 2026

Horario: 11:00 a 19:00 horas.

Con el cierre del Guadalupe-Reyes, aún hay tiempo para disfrutar uno de los sabores más esperados de la temporada. El Festival de Roscas de Reyes, Café, Cacao y Chocolate Mexicano reúne una amplia oferta gastronómica.

Los asistentes podrán encontrar roscas tradicionales, versiones innovadoras y opciones veganas, además de café, chocolate y otros productos artesanales mexicanos, ideales para acompañar los últimos días de celebraciones.