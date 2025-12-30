Últimos días del Guadalupe-Reyes: llega la Expo Rosca de Reyes y Chocolate a la CDMX

Festival de Roscas de Reyes y chocolate

El cierre del tradicional maratón Guadalupe-Reyes está marcado por una de las costumbres más queridas de la temporada: partir la rosca de Reyes, uno de los platillos que domina las panaderías durante los primeros días de enero. En este contexto, la Ciudad de México recibe una expo gastronómica dedicada a la degustación y venta de este pan emblemático.

La Expo Rosca de Reyes y Chocolate se presenta como una opción ideal para quienes buscan conocer y probar distintas versiones de la rosca, elegir su favorita y acompañarla con una taza de chocolate caliente, perfecta para el frío invernal.

¿Cuándo y dónde se realiza la Expo Rosca de Reyes y Sorbito de Chocolate?

Este festival de comida se instalará en la alcaldía Tláhuac, donde permanecerá abierto durante casi una semana.El evento comienza el viernes 2 de enero y concluye el miércoles 7 de enero de 2026.

El acceso es gratuito y el público podrá visitarlo en un horario de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

La sede es la explanada de la Alcaldía Tláhuac, ubicada entre Avenida Tláhuac y la calle Nicolás Bravo, en la colonia La Asunción, sin número.

Qué encontrarás en la expo

A diferencia de otros festivales gastronómicos en la capital, en esta expo no se contemplan presentaciones artísticas como música o danza. El enfoque está completamente dirigido a la venta y degustación de rosca de Reyes.

Aunque no se detalló el número de expositores, los organizadores confirmaron que habrá diversas recetas y estilos de rosca, con stands para consumir en el lugar o llevar a casa. También se ofrecerá chocolate artesanal, preparado con leche o con agua caliente, ideal para acompañar el pan y combatir las bajas temperaturas de enero.

¿Por qué se parte la rosca de Reyes?

La fecha tradicional para partir la rosca es el 6 de enero, día en el que se comparte en familia y se define a quién le tocará invitar los tamales el Día de la Candelaria, el 2 de febrero.

Sin embargo, esta costumbre no es de origen mexicano. De acuerdo con el texto Panadería mexicana: formas con sabor, la tradición fue traída por los españoles tras la conquista y tiene antecedentes que se remontan a más de 500 años, en la Europa medieval.

La rosca se popularizó en México hasta la década de 1930, impulsada por personas que llegaron al país como consecuencia del exilio provocado por la Guerra Civil Española. Otras teorías señalan que su origen podría encontrarse en antiguas festividades romanas dedicadas al dios Saturno, donde se repartían panes circulares entre la población.

En sus versiones más antiguas, la rosca incluía habas en lugar de los tradicionales muñecos que hoy representan al Niño Jesús, símbolo central de esta tradición que sigue viva cada inicio de año.